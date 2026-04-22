Liên tiếp xảy ra các vụ chết người do giăng điện bẫy chuột

Thứ Tư, 11:03, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Công an Hải Phòng, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ việc người dân tự ý giăng điện bẫy chuột, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, tối 17/4/2026, ông N.N.Nh. (sinh năm 1958, trú tại thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) sử dụng dây thép, bình ắc quy và bộ kích điện để chống chuột cắn lúa. Khi đi qua khu vực này, bà N.T.T. (sinh năm 1962, cùng trú tại thôn Như Lâm) không may dẫm phải dây điện và bị điện giật tử vong.

Hiện Công an xã Lạc Phượng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của ông N.N.Nh.

lien tiep xay ra cac vu chet nguoi do giang dien bay chuot hinh anh 1
 Công an thành phố Hải Phòng tuyên truyền nhân dân không sử dụng giăng điện bẫy chuột

Trước đó, tối 9/4/2026, tại xã Tân Minh (TP Hải Phòng), một người dân sử dụng điện từ ắc quy để bẫy chuột ngoài đồng, khiến một người khác tử vong do vướng vào dây điện. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người.

Công an Hải Phòng cho biết, việc tự ý sử dụng điện để bẫy chuột là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng. Việc giăng điện thường mang tính tự phát, thiếu kiến thức an toàn. Dòng điện được giăng tại ruộng, vườn hoặc khu vực công cộng rất dễ gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn hạn chế.  Không chỉ đe dọa tính mạng người khác, hành vi này còn khiến người thực hiện phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nặng nề.

Để phòng ngừa các vụ việc tương tự, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự đã hướng dẫn lực lượng Công an cấp xã tăng cường tuyên truyền, đến từng hộ dân về việc nghiêm cấm sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tham mưu các giải pháp hiệu quả nhằm hỗ trợ người dân phòng, chống chuột phá hoại mùa màng.

Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột. Thay vào đó, người dân nên áp dụng các biện pháp an toàn như bẫy cơ học, thuốc diệt chuột theo hướng dẫn hoặc các phương pháp sinh học thân thiện với môi trường.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Giăng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Trong lúc đi giăng điện bẫy chuột, không may hai vợ chồng ở Quảng Nam bị điện giật khiến vợ tử vong, chồng nguy kịch.

Giăng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Giăng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong, chồng nguy kịch

Trong lúc đi giăng điện bẫy chuột, không may hai vợ chồng ở Quảng Nam bị điện giật khiến vợ tử vong, chồng nguy kịch.

Cao Bằng ngăn dịch tả lợn châu Phi lan rộng

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có gần 400 con lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy. Số ca nhiễm bệnh trên cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi có thể tái bùng phát nếu không kiểm soát chặt chẽ. 

Cao Bằng ngăn dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Cao Bằng ngăn dịch tả lợn châu Phi lan rộng

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có gần 400 con lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy. Số ca nhiễm bệnh trên cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi có thể tái bùng phát nếu không kiểm soát chặt chẽ. 

