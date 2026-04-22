Cao Bằng ngăn dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Thứ Tư, 10:37, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có gần 400 con lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy. Số ca nhiễm bệnh trên cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi có thể tái bùng phát nếu không kiểm soát chặt chẽ. 

Ngay khi xuất hiện các ổ bệnh tả lợn châu Phi tại tổ dân phố 1, phường Nùng Trí Cao và các xóm Bản Nha, Bản Thưn thuộc xã Vinh Quý, ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý. 

Người chăn nuôi được hướng dẫn tiêu hủy lợn mắc bệnh, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn, đồng thời tổ chức phun tiêu độc khử trùng không để bệnh lây lan diện rộng. 

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng có tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là gần 400 con, với khối lượng hơn 16.000 kg. Hiện vẫn còn 6 xã, phường chưa qua 21 ngày theo dõi.

Ông Long Páo, người dân tổ 1, phường Nùng Trí Cao cho biết: “Để hạn chế dịch, điều đầu tiên cần ít tiếp xúc với những nơi mắc bệnh, nước sạch phải bảo đảm, ăn uống của đàn lợn thì phải lấy thuốc ở công ty. Nhà chúng tôi cũng xây tường để che chắn cho đàn vật nuôi. Ở thôn mọi người cũng thông báo rộng rãi là có dịch, nên làm gì cũng phải cẩn thận, phải tự bảo quản đàn vật nuôi. Cũng mong nhà nước hỗ trợ về kinh phí thuốc men, quan tâm chống dịch, phun khử khuẩn cho người dân để đàn lợn được bảo đảm sức khỏe”.

Người chăn nuôi chủ động phun tiêu độc, khử trùng không để bệnh lây lan diện rộng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, đến ngày 15/4, tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là gần 400 con, với khối lượng hơn 16.000 kg. Hiện vẫn còn 6 xã, phường chưa qua 21 ngày theo dõi. 

Bà Hoàng Thị Hiếu, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng cho biết: “Để kịp thời hỗ trợ các địa phương, người dân thì đầu năm đến nay Chi cục đã cấp phát hơn 3.000 lít hóa chất để thực hiện phun tiêu độc khử trùng. Thời gian tới nguy cơ dịch có thể tái bùng phát, người chăn nuôi không được chủ quan, phải vệ sinh tiêu độc hằng ngày, cách ly khi có ca bệnh, không bán chạy lợn ốm ra khỏi khu vực, đồng thời tiêm bổ sung các loại vaccine truyền nhiễm khác”.

Dich tả lợn châu Phi vẫn có cơ tái bùng phát, người chăn nuôi cần cách ly khi có ca bệnh, không bán chạy lợn ốm ra khỏi khu vực, đồng thời tiêm bổ sung các loại vaccine truyền nhiễm khác.

Từ thực tế triển khai cho thấy, kiểm soát dịch bệnh không chỉ phụ thuộc vào biện pháp kỹ thuật, mà còn nằm ở ý thức của từng hộ chăn nuôi. Khi người dân chủ động hơn, nguy cơ lây lan sẽ được thu hẹp.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: dịch tả lợn châu Phi Cao Bằng chống dịch tiêu hủy lợn bệnh nguy cơ tái bùng phát chăn nuôi an toàn
Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có an toàn khi nấu chín?

VOV.VN - Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được nấu chín có thực sự "vô hại", hay vẫn âm thầm tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe?

VOV.VN - Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được nấu chín có thực sự “vô hại”, hay vẫn âm thầm tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe?

Thái Nguyên: Làm rõ nghi vấn trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả

VOV.VN - UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại trường mầm non Hòa Bình.

VOV.VN - UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại trường mầm non Hòa Bình.

