Ngày 22/11, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 15-18°C.

Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc bộ, sẽ có mưa rào, mưa dông và mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm

Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C; vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18°C.

Tại Hà Nội, đêm 23/11 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16°C.

Cảnh báo mưa lớn, dông lốc ở Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23/11 đến ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 24/11 đến ngày 26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ sáng 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn còn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.