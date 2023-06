Lở đá gây ách tuyến Quốc lộ 34

Mưa to và dông gây nguy cơ lốc, sét, trượt lở đá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên từ đêm nay 22/3 đến ngày 24/3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác.