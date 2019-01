Lốc xoáy làm 1 người chết, 6 người bị thương và hơn 170 căn nhà hư hỏng

Chiều nay (4/1), ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão 1 gây ra lốc xoáy kèm theo mưa to trên diện rộng gây nhiều thiệt hại về sản xuất và ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo thống kê đến chiều nay, toàn tỉnh Bạc Liêu có 171 căn nhà bị thiệt hại, trong đó sập hoàn toàn là 54 căn và tốc mái là 117 căn; 5 trụ điện với nhiều cây xanh, hơn 6.500 ha lúa mùa và lúa thu đông bị ngã đổ; gần 700 ha lúa đông xuân mới gieo sạ bị ngập úng.

Nhà sập do lốc xoáy tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Hiện Bạc Liêu còn 4 tàu cá với 41 ngư dân đang neo đậu ở Malaysia và Indonesia tránh bão. Còn tàu Kiểm ngư KN 269 đang lai dắt tàu cá chết máy mang số hiệu BL 93222TS, dự kiến sẽ lai dắt tàu cá chết máy này vào Gành Hào. Tuy nhiên, do gió to sóng lớn nên chuyển hướng lai dắt vào Côn Đảo. Việc lai dắt tàu BL 93222TS diễn ra chậm do biển động, sóng cao 3 m. Dự kiến đêm nay tàu BL 93222TS được lai dắt về tới Côn Đảo.

Trong sáng hôm nay, lốc xoáy cũng làm 1 ngư dân tên Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1972, ngụ ở ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải đang ở trên tàu cá BL 93054 TS bị té ngã thiệt mạng do dây neo tàu cá này bị sóng to làm cho đứt đánh trúng, khi tàu này đang neo đậu tránh bão cách thị trấn Gành Hào 7 hải lý. Ngoài ra còn có 6 người dân bị thương do nhà sập, cây xanh ngã đổ vào người./.

Bão số 1 giật cấp 12, Nam Bộ mưa lớn VOV.VN -Bão số 1 cách mũi Cà Mau khoảng 260km về phía Tây Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Bão số 1 gây mưa vừa, mưa to các tỉnh miền Tây Nam Bộ VOV.VN -Ảnh hưởng của bão số 1, chiều 4/1, trên đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn có mưa, mưa vừa, riêng Cà Mau và Kiên Giang có mưa to 30-60mm.

