Lời nói và hành động khó quên của ông Đoàn Ngọc Hải trong chiến dịch dẹp vỉa hè

Sáng ngày 20/2/2017, Phó chủ tịch quận 1, TP.HCM Đoàn Ngọc Hải lần đầu tiên cùng đoàn kiểm tra xuống đường xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè: “Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, không làm kiểu 'đánh trống bỏ dùi' như những năm trước. Mục tiêu là xây dựng khu vực quận 1 sạch đẹp như Singapore. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”. (Ảnh Tuổi trẻ) Trong buổi ra quân chấn chỉnh trật tự vỉa hè Sài Gòn ngày 27/2/2017, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải gặp phải phản ứng khi cho dẹp các vọng gác trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM. Trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, ông phát biểu:“Tôi đang thực thi công vụ, quyết tâm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhiệm vụ của tôi hết sức nặng nề, hết sức đụng chạm. Chúng ta cùng nhau hợp tác, đồng thuận và chia sẻ để giải quyết vấn đề. Không có cơ quan nào được đứng trên pháp luật, tất cả đều thượng tôn pháp luật. Tôi phải công bằng và làm nghiêm”. (Ảnh VTV). Ngày 3/3/2017, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho biết hiện lãnh đạo các phường đang làm tốt nên lực lượng quận mấy ngày qua không phải xuống hiện trường kiểm tra. Thời gian tới, lãnh đạo quận vẫn sẽ trực tiếp kiểm tra công tác lập lại trật tự đô thị tại nhiều tuyến đường trung tâm Sài Gòn. "Nhân dân đang ủng hộ, trông chờ vào chính quyền mà tôi chùn bước thì đâu còn xứng đáng là người cán bộ, Đảng viên nữa?", ông Hải nhấn mạnh. (Ảnh VnExpress). "Tôi chia sẻ với bà con nghèo buôn bán hàng rong trên địa bàn quận 1. Cha mẹ tôi cũng có gần 20 năm buôn bán hàng rong trên vỉa hè Lê Duẩn – Mạc Đĩnh Chi. Thế nên tôi rất hiểu và chia sẻ với bà con cô bác. Thế nhưng vì bộ mặt đô thị, tôi mong người dân thông cảm và chung tay với chính quyền", Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên báo Tiền Phong ngày 4/3/2017. (Ảnh Tuổi trẻ). Chiều 10/3/2017, phát hiện một bức tường lấn chiếm vỉa hè trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải kiên quyết chỉ đạo đập bỏ. Ông cũng bác bỏ nhiều lần những trường hợp vi phạm xin bỏ qua. (Ảnh VnExpress). “Bỏ hội họp vô nghĩa đi. Dân trông mình làm việc chứ không chờ mình họp! Tôi cần những việc làm cụ thể chứ không phải những cuộc họp hay kế hoạch", ông Đoàn Ngọc Hải nói với lãnh đạo phường Bến Thành trong lúc làm nhiệm vụ dẹp vỉa hè chiều 10/3/2017. (Ảnh VTC News). Ngày 10/3/2017, có người dân phản ánh rằng bậc thềm, bồn hoa tại khách sạn N. có dấu hiệu lấn chiếm vỉa hè nhưng không thấy cơ quan nào “sờ” đến. Sau khi nghe điều này, ông Đoàn Ngọc Hải liền trả lời: “Anh cứ yên tâm, đối với tôi, dọn dẹp vỉa hè là không có vùng cấm. Có nhiều cái tôi không đủ sức và thời gian để làm hết được, nên tôi đã giao cho phường thực hiện các công tác như trên. Trong tháng 3 này phường phải làm cho xong”. (Ảnh Thanh niên). Đoàn liên ngành quận 1 (TP HCM) tạm dừng xử lý các vi phạm trật tự đô thị, để các phường tự giải quyết, song ông Đoàn Ngọc Hải vẫn lái ôtô riêng đi kiểm tra, thấy xe vi phạm sẽ gọi lãnh đạo phường đến xử lý (ngày 15/3/2017). (Ảnh Zing.vn). Vào cuối tháng 3/2017, khi kiểm tra trên đường Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang), Phó chủ tịch quận 1 phát hiện một số công trình xây dựng trái phép lấn chiếm vỉa hè. Sau khi đi kiểm tra nhưng thấy những cán bộ của đội quản lý trật tự quận 1 chưa xử lý sai phạm, ông Hải bức xúc nói: “Các anh đi làm hay đi chơi, nếu đi làm thì vào dẹp các công trình này cho tôi”. Câu nói này cũng thành câu cửa miệng của ông khi thấy cấp dưới chậm trễ trong công việc. (Ảnh KT) Tối ngày 4/9/2017, đoàn liên ngành do ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục xử lý vi phạm trật tự đô thị ở trung tâm Sài Gòn. Thấy xảy ra tình trạng tái chiếm. Quay sang bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo - Tổ trưởng Quản lý đô thị phường Tân Định, ông truy: "Bảy tháng trước quán cũng bị phạt hành vi này, nay lại tái diễn. Quận đã giao phường giám sát nhưng không thực hiện được để vỉa hè bị chiếm trọn. Ngày mai tôi sẽ đề xuất điều chuyển chị về Đội chứ không cho làm tổ trưởng nữa". (Ảnh VnExpress). Ngày 6/9/2017, ông Đoàn Ngọc Hải báo cáo có nhiều số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện đe dọa. Ông nói: "Ngoài việc nhắn tin, gọi điện đe dọa, những đêm tôi đi dẹp vỉa hè về thường có đôi thanh niên chạy xe máy bám theo từ cổng UBND quận đến trước nhà. Tôi báo cáo quận ủy, công an không phải vì sợ mà muốn các trinh sát tìm được kẻ chủ mưu cản trở, phá hoại sự phát triển của xã hội". (Ảnh Zing.vn). Nói với 1 tài xế lái xe vi phạm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1) vào ngày 21/9/2017: "Ở quận 1, phải học luật, chấp hành theo luật... không thì vào rừng U Minh mà sống". Sau đó, ông Hải cũng đã có lời xin lỗi về phát ngôn này. (Ảnh Người lao động). Sáng ngày 9/11/2017, trước thông tin ông Đoàn Ngọc Hải "bất ngờ nhập viện cấp cứu khi biết cấp dưới tham nhũng bảo kê vỉa hè". Thông tin này nêu ông Hải suy sụp tinh thần và phải đến bệnh viện để phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết: "Quy trình xử lý cán bộ thực hiện nhiều bước và tôi vẫn đang thực hiện. Tôi không sợ chuyện ai đứng đằng sau cán bộ Phạm Nguyên Vũ để can thiệp. Một xã hội văn minh là một xã hội mà tất cả người dân chấp hành nghiêm luật pháp. Không phải ai muốn làm gì thì làm". (Ảnh Dân việt). Ngày 8/1/2018, Quận 1 xác nhận đã nhận được đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, đồng thời báo cáo vụ việc cho Thành ủy xem xét xử lý. Trong đơn xin nghỉ việc ông Hải viết: "Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này, vì thế tôi xin từ chức phó chủ tịch Quận 1, xin thôi ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Quận 1, thôi tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 và xin thôi Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1." (Ảnh Pháp luật TP HCM)./.

