Lội ruộng thu hoạch lúa ngập nước

Tại cánh đồng Soi, thôn Nam Phước, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi những ruộng lúa đang vào vụ thu hoạch chìm trong nước. Có nơi, chỉ còn bông lúa nhô lên khỏi mặt nước, có chỗ, cả ruộng lúa đổ rạp. Người dân phải lội xuống ruộng cắt từng bó lúa, chất vào bè chuối di chuyển lên bờ. Gia đình bà Lê Thị Kiều, ở thôn Mỹ Tịnh, xã Nghĩa Giang có 4 sào ruộng, 1 sào bị ngập nước sâu nhiều ngày. Có thời điểm, nước dâng đến ngang người, không thể thu hoạch bằng máy. Bà Kiều phải nhờ lực lượng dân quân xã hỗ trợ cắt lúa.

“Nước cuốn theo rạ, ngập hết ruộng lúa nên gia đình tôi phải ra vớt rạ. Hôm nay nước cạn, lại được xã hỗ trợ nên mới có thể cắt lúa. Từ sáng, xã hỗ trợ 6 người xuống cắt cùng mấy đứa con trai nhà tôi tuốt lúa. Nếu không có hỗ trợ, chắc gia đình phải bỏ ruộng vì không thể tự cắt nổi”, bà Lê Thị Kiều nói.

Một số diện tích lúa ở xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nước.

Nhiều khu vực ruộng ngập sâu, lúa bị ngâm nhiều ngày đã bắt đầu mọc mầm. Bà con tranh thủ từng giờ nước rút, cứu lúa. Trên cánh đồng, tiếng người gọi nhau, tiếng liềm cắt lúa hòa cùng tiếng máy tuốt, tạo nên khung cảnh huyên náo. Hai ngày nay, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng trong thôn hỗ trợ bà con thôn Nam Phước thu hoạch lúa.

“Mấy chị phụ nữ lội xuống cắt, dân quân vận chuyển lúa vào bờ. Đám bên kia ngập nặng, lúa đã mọc mầm. Đám này hôm qua cũng ngập sâu, không thể xuống cắt. May không mưa nên sáng nay nước rút, gia đình quyết định cắt được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu”, chị Nguyễn Thị Thu Hiền nói.

Chính quyền xã Nghĩa Giang hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích lúa bị ngập.

Tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi có 19 ha lúa bị ngập, trong đó, 1 ha lúa bị ngập lâu ngày, hư hại, không thể thu hoạch. UBND xã Nghĩa Giang huy động lực lượng dân quân thường trực, các chi hội phụ nữ và lực lượng tại các thôn xuống đồng hỗ trợ người dân.

Ông Cao Thanh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, một số khu vực trước đây có thể thoát nước tự nhiên, nhưng hiện nay dòng nước phải tập trung qua các tuyến mương tiêu và những vị trí cắt qua đường cao tốc nên thoát chậm hơn, một số diện tích bị ảnh hưởng.

“Trước mắt, UBND xã Nghĩa Giang huy động nhân lực thu hoạch lúa, phù hợp với diễn biến thời tiết. Đồng thời, xã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh lịch thời vụ để tránh thời điểm mưa sớm như hiện nay. Năm sau, có thể gieo sạ và cấp nước sớm hơn khoảng 10 ngày. Nếu gieo sạ sớm một tuần, đến thời điểm này bà con đã có thể thu hoạch xong”, ông Tuyên nói.

Bà Lê Thị Kiều, 68 tuổi, trú thôn Mỹ Tịnh, xã Nghĩa Giang thu hoạch lúa bị ngập.

Trước đó, từ ngày 11 đến sáng 12/9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa to đến rất to, làm hơn 63 ha lúa và rau màu bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 48 halúa tại các xã An Phú, Nghĩa Giang và Đình Cương bị ngập. Ngoài ra, khoảng 15 ha rau màu tại xã An Phú bị hư hỏng do mưa lớn.

Một số hình ảnh thu hoạch lúa

Tranh thủ nước cạn, người dân thu hoạch lúa bị ngập.

Xã Nghĩa Giang hỗ trợ thu hoạch lúa bị ngập.

Lúa bị ngập vừa mới được cắt đưa lên bờ.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Một số diện tích lúa ở Nghĩa Giang bị ngập nước.