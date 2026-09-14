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120 cán bộ, chiến sĩ xuống đồng cứu 13 ha lúa ngập ở Tây Ninh

Thứ Hai, 11:41, 14/09/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ mưa lớn, nước tiếp tục dâng gây thiệt hại lúa đang đến kỳ thu hoạch, sáng 14/9, khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh được huy động xuống đồng, phối hợp với chính quyền và người dân thu hoạch khoảng 13 ha lúa tại hai xã Thạnh Phước và Thạnh Hóa.

Ngay từ sáng sớm ngày 14/9, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 cơ động Tây Ninh đã đến các khu vực lúa đang chín, tổ chức thành từng nhóm cùng lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự hai xã Thạnh Phước và Thạnh Hóa và người dân khẩn trương thu hoạch.

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Khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường, lực lượng quân sự tập trung hỗ trợ thu hoạch khoảng 13 ha tại xã Thạnh Phước và xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: T.B)

Trên những thửa ruộng bị ảnh hưởng bởi nước, người cắt lúa, người vận chuyển, người đưa lúa về điểm tập kết. Các lực lượng tranh thủ từng giờ để đưa lúa ra khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, hạn chế thiệt hại cho người dân.

Theo địa phương, thời điểm này nhiều diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch nhưng chịu ảnh hưởng của mưa lớn và nước dâng. Nếu để ngập kéo dài, lúa có thể bị đổ, ngâm nước, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Với khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường, lực lượng quân sự tập trung hỗ trợ thu hoạch khoảng 13 ha tại xã Thạnh Phước và xã Thạnh Hóa (trước đây là huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Việc huy động lực lượng đông giúp đẩy nhanh tiến độ, nhất là tại những khu vực người dân khó tổ chức thu hoạch bằng phương tiện cơ giới.

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Việc huy động lực lượng đông giúp thu hoạch lúa nhanh hơn, nơi nước ngập không thể đưa phương tiện cơ giới vào.(Ảnh: T.B)

 

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Lực lượng đoàn thể địa phương cũng góp sức lo hậu cần, tổ chức bữa ăn cho bộ đội Tây Ninh (Ảnh: T.B)

 

Cùng với thu hoạch lúa, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, mực nước và triển khai các phương án ứng phó tại những khu vực có nguy cơ ngập, nhằm hạn chế thiệt hại cho sản xuất.

Việc cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống đồng hỗ trợ người dân trong thời điểm mưa lũ góp phần giúp các hộ dân giảm thiệt hại, đưa nông sản ra khỏi vùng ngập an toàn.

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Bộ đội Tây Ninh dầm mình giúp dân cứu lúa ở Thạnh Hóa

VOV.VN - Mưa lớn làm vỡ một đoạn đê bao ở xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, khiến khoảng 6 ha lúa đang trong kỳ thu hoạch bị ngập. Trước nguy cơ mất trắng, địa phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng cơ động cùng người dân khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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