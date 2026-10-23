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Lữ đoàn 125 Hải quân kỷ niệm 65 năm, tri ân các anh hùng Đoàn tàu Không số

Thứ Sáu, 08:41, 23/10/2026
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VOV.VN - Sáng 23/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các đồng chí Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lượng; đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống đơn vị (23/10/1961 – 23/10/2026).

 

Cách đây 65 năm, ngày 23/10/1961, Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân, được thành lập, mở ra hành trình của Đường Hồ Chí Minh trên biển – tuyến vận tải chiến lược đặc biệt, góp phần chi viện kịp thời vũ khí, hàng hóa và cán bộ, chiến sĩ cho chiến trường miền Nam.

lu doan 125 hai quan ky niem 65 nam, tri an cac anh hung Doan tau khong so hinh anh 1
Biên đội tàu Lữ đoàn 125

Vượt qua sự truy lùng, phong tỏa gắt gao của đối phương, những con tàu Không số đã làm nên kỳ tích bằng lòng quả cảm, trí thông minh, tinh thần sáng tạo và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tuyến đường huyền thoại không chỉ góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà còn để lại những bài học sâu sắc về bản lĩnh, kỷ luật, sự hiệp đồng giữa các lực lượng và sức mạnh đoàn kết quân dân.

Tiếp nối truyền thống ấy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ trang bị hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: “Điều quan trọng là truyền thống Đoàn tàu Không số không chỉ được gìn giữ qua những câu chuyện lịch sử, mà phải được thể hiện bằng chất lượng huấn luyện, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, Lữ đoàn 125 tiếp tục bồi đắp bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Thu Lan/VOV1
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