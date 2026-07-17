English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

Thứ Sáu, 14:35, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến 3 người mất tích, 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thông tin ban đầu, đến trưa nay xã Mường Than đã ghi nhận có 1 người bị thương, 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà vị vỡ, sập, cuốn trôi. Tại bản Chít có hàng chục hộ dân đang bị cô lập bởi nước lũ.

lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 1
Nước lũ dồn về từ các khe 

Chị Triệu Thị Sính, người dân ở đội 11, xã Mường Than nói: "Lúc đầu mưa cũng to, thấy nước tràn ngoài sân tôi cũng ra dọn dẹp và gọi các con chạy. Thấy nước đổ về cả 3 mẹ con cùng chạy lên chỗ cao và không kịp lấy gì cả. Bây giờ nước rút quay lại thì nhà bị trôi hết không còn gì".

Ghi nhận của phóng viên VOV khu vực Tây Bắc tại hiện trường, nước lũ, bùn, đá đổ về trên đỉnh núi Hoàng Liên làm tuyến Quốc lộ 32 qua xã Mường Than bị chia cắt mạnh khiến công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân gặp rất nhiều khó khăn.

lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 2
Nước lũ bủa vây nhiều thôn, bản của xã Mường Than

Chính quyền xã Mường Than đã tiếp cận 1 đầu điểm sạt lở và xã Pắc Ta cùng hỗ trợ.  Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng tiếp cận để ứng cứu và tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Công tác khắc phục mưa lũ và hỗ trợ người dân tại xã Mường Than gặp rất nhiều khó khăn khi trời vẫn mưa to.

Phóng viên VOV sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại tại đây.

lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 3
Lũ ống tại xã Mường Than
lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 4
Lũ bùn đổ về nhà dân
lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 5
Người dân vớt vát tài sản còn sót lại
lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 6
Lũ ống kèm theo đá, cây cối đổ về cuồn cuộn trên Quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu
lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 7
hính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tập trung ứng cứu và hỗ trợ người dân
lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 8
Cuốn trôi và làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà hai bên Quốc lộ 32 đoạn qua bản Khì, đội 1 và bản Noong Thăng
lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 9
Thiệt hại về con người và tài sản là rất lớn, chưa thể thống kê hết
lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 10
Công tác khắc phục mưa lũ tại xã Mường Than gặp muôn vàn khó khăn khi nhiều nơi bị chia cắt mạnh, trời mưa không ngớt.
lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 11
Đưa người già, phụ nữ ra khỏi nơi sạt lở
lu ong, lu quet tai lai chau lam 3 nguoi mat tich, hang tram ngoi nha bi cuon troi hinh anh 12
Các lực lượng hỗ trợ người dân
Dòng suối lũ gây thiệt hại nặng nề cho xã Mường Than
lu_lon_tran_qua_khu_vuc_nuoi_ca_nuoc_lanh_cua_nguoi_dan.jpg

Lũ quét tại Lai Châu cuốn trôi hàng chục nghìn con cá tầm

VOV.VN - Thông tin từ UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ 22h đêm 12/6 đến 8h sáng ngày 13/6 đã gây ra lũ trên lưu vực suối Nậm Dê. Mưa lũ đã gây thiệt hại một số diện tích nuôi cá nước lạnh thuộc khu vực bản Chu Va 12, xã Sơn Bình.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn gây sạt lở và nguy cơ lũ quét tại Lai Châu
Mưa lớn gây sạt lở và nguy cơ lũ quét tại Lai Châu

VOV.VN - Mưa trên diện rộng đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông và gây nguy cơ lũ quét cục bộ ở nhiều nơi tại tỉnh biên giới Lai Châu.

Mưa lớn gây sạt lở và nguy cơ lũ quét tại Lai Châu

Mưa lớn gây sạt lở và nguy cơ lũ quét tại Lai Châu

VOV.VN - Mưa trên diện rộng đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông và gây nguy cơ lũ quét cục bộ ở nhiều nơi tại tỉnh biên giới Lai Châu.

Lũ quét tại Lai Châu cuốn trôi hàng chục nghìn con cá tầm
Lũ quét tại Lai Châu cuốn trôi hàng chục nghìn con cá tầm

VOV.VN - Thông tin từ UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ 22h đêm 12/6 đến 8h sáng ngày 13/6 đã gây ra lũ trên lưu vực suối Nậm Dê. Mưa lũ đã gây thiệt hại một số diện tích nuôi cá nước lạnh thuộc khu vực bản Chu Va 12, xã Sơn Bình.

Lũ quét tại Lai Châu cuốn trôi hàng chục nghìn con cá tầm

Lũ quét tại Lai Châu cuốn trôi hàng chục nghìn con cá tầm

VOV.VN - Thông tin từ UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ 22h đêm 12/6 đến 8h sáng ngày 13/6 đã gây ra lũ trên lưu vực suối Nậm Dê. Mưa lũ đã gây thiệt hại một số diện tích nuôi cá nước lạnh thuộc khu vực bản Chu Va 12, xã Sơn Bình.

Lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích
Lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích

VOV.VN - Trên địa bàn các huyện Mường Tè và Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) vừa xảy ra 2 trận lũ quét, khiến 3 người mất tích, nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại.

Lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích

Lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích

VOV.VN - Trên địa bàn các huyện Mường Tè và Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) vừa xảy ra 2 trận lũ quét, khiến 3 người mất tích, nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục