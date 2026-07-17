Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

Thông tin ban đầu, đến trưa nay xã Mường Than đã ghi nhận có 1 người bị thương, 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà vị vỡ, sập, cuốn trôi. Tại bản Chít có hàng chục hộ dân đang bị cô lập bởi nước lũ.

Nước lũ dồn về từ các khe

Chị Triệu Thị Sính, người dân ở đội 11, xã Mường Than nói: "Lúc đầu mưa cũng to, thấy nước tràn ngoài sân tôi cũng ra dọn dẹp và gọi các con chạy. Thấy nước đổ về cả 3 mẹ con cùng chạy lên chỗ cao và không kịp lấy gì cả. Bây giờ nước rút quay lại thì nhà bị trôi hết không còn gì".

Ghi nhận của phóng viên VOV khu vực Tây Bắc tại hiện trường, nước lũ, bùn, đá đổ về trên đỉnh núi Hoàng Liên làm tuyến Quốc lộ 32 qua xã Mường Than bị chia cắt mạnh khiến công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nước lũ bủa vây nhiều thôn, bản của xã Mường Than

Chính quyền xã Mường Than đã tiếp cận 1 đầu điểm sạt lở và xã Pắc Ta cùng hỗ trợ. Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng tiếp cận để ứng cứu và tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Công tác khắc phục mưa lũ và hỗ trợ người dân tại xã Mường Than gặp rất nhiều khó khăn khi trời vẫn mưa to.

Phóng viên VOV sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại tại đây.

Lũ ống tại xã Mường Than

Lũ bùn đổ về nhà dân

Người dân vớt vát tài sản còn sót lại

Lũ ống kèm theo đá, cây cối đổ về cuồn cuộn trên Quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu

hính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tập trung ứng cứu và hỗ trợ người dân

Cuốn trôi và làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà hai bên Quốc lộ 32 đoạn qua bản Khì, đội 1 và bản Noong Thăng

Thiệt hại về con người và tài sản là rất lớn, chưa thể thống kê hết

Công tác khắc phục mưa lũ tại xã Mường Than gặp muôn vàn khó khăn khi nhiều nơi bị chia cắt mạnh, trời mưa không ngớt.

Đưa người già, phụ nữ ra khỏi nơi sạt lở

Các lực lượng hỗ trợ người dân

Dòng suối lũ gây thiệt hại nặng nề cho xã Mường Than