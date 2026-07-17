Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi
VOV.VN - Lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến 3 người mất tích, 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.
Thông tin ban đầu, đến trưa nay xã Mường Than đã ghi nhận có 1 người bị thương, 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà vị vỡ, sập, cuốn trôi. Tại bản Chít có hàng chục hộ dân đang bị cô lập bởi nước lũ.
Chị Triệu Thị Sính, người dân ở đội 11, xã Mường Than nói: "Lúc đầu mưa cũng to, thấy nước tràn ngoài sân tôi cũng ra dọn dẹp và gọi các con chạy. Thấy nước đổ về cả 3 mẹ con cùng chạy lên chỗ cao và không kịp lấy gì cả. Bây giờ nước rút quay lại thì nhà bị trôi hết không còn gì".
Ghi nhận của phóng viên VOV khu vực Tây Bắc tại hiện trường, nước lũ, bùn, đá đổ về trên đỉnh núi Hoàng Liên làm tuyến Quốc lộ 32 qua xã Mường Than bị chia cắt mạnh khiến công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Chính quyền xã Mường Than đã tiếp cận 1 đầu điểm sạt lở và xã Pắc Ta cùng hỗ trợ. Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng tiếp cận để ứng cứu và tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Công tác khắc phục mưa lũ và hỗ trợ người dân tại xã Mường Than gặp rất nhiều khó khăn khi trời vẫn mưa to.
Phóng viên VOV sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại tại đây.