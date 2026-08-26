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Luật Phát triển đô thị: TP.HCM không giao quyền cho người không dám dùng quyền

Thứ Tư, 15:09, 26/08/2026
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VOV.VN - Sáng 26/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TP.HCM và các xã, phường, đặc khu.

Cơ hội thực sự lớn với TP.HCM

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới đột phá và các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Luật Phát triển đô thị.

 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị; triển khai Kế hoạch của UBND TP thực hiện Luật Phát triển đô thị, cũng như phát động thi đua cao điểm xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản cụ thể hóa, tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn TP.HCM.

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Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát động thi đua cao điểm xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản cụ thể hóa, tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của Luật Phát triển đô thị là sự thay đổi về cách nhìn, thay đổi về tư duy. Đô thị không còn là một đối tượng chỉ để quản lý mà phải là một chủ thể để tạo ra sự tăng trưởng.

Luật Phát triển đô thị cho TP.HCM 3 điều quan trọng. Thứ nhất là phân quyền một cách thực chất theo đúng phương châm mà Nghị quyết 09 đã đưa ra là “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Với 240 nội dung được giao thẩm quyền hướng dẫn cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP kèm theo một nguyên tắc có giá trị bằng “kim cương”. Đó là ưu tiên áp dụng Luật này khi có sự xung đột về pháp luật.

Thứ hai là không gian cho thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, trước đây TP có nghị quyết nhưng cơ bản là thí điểm, chỉ trả lời câu hỏi “có làm được hay không”, nhưng luật này TP phải trả lời câu hỏi “làm ổn định lâu dài bằng cách thức như thế nào”. Tức là không thử nữa mà làm thật với nguyên tắc xuyên suốt, biến được nguồn lực của TP đang có trở thành động lực của sự phát triển.

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Quang cảnh hội nghị 

Điều thứ ba, theo ông Trần Lưu Quang là quan trọng nhất, đó là tốc độ và hiệu năng triển khai. Cụ thể, Luật cho TP.HCM không phải chờ nghị định, “chờ hướng dẫn của Trung ương”.

"Đây là một cơ hội thực sự lớn đối với thành phố nhưng không phải là một kết quả mà chúng ta có quyền thụ hưởng. Chắc chắn là như vậy. Hạ tầng là đường băng, nguồn vốn là nguyên liệu, thể chế quyết định TP.HCM của chúng ta có thể cất cánh, nhưng điều quan trọng nhất theo chúng tôi là ai sẽ là người điều khiển. Khoảng cách giữa cơ hội để nó thành kết quả chỉ trông cậy vào một điều duy nhất đó là năng lực thực thi", ông Trần Lưu Quang nói.

Không chấp nhận việc có quyền mà không dám dùng

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị từ hội nghị này, đội ngũ cán bộ phải thấu hiểu, quán triệt và cụ thể bằng những chương trình hành động.

Ông đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được 3 câu hỏi là: “Luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì?”, “Với quyền hành đó, chúng ta tạo ra sản phẩm gì?” và “Nếu không làm hoặc là làm không có hiệu quả thì ai là người chịu trách nhiệm?”.

Ở từng cấp từ UBND TP, sở ngành đến các xã, phường, đặc khu cần phải trả lời đủ 3 câu hỏi này; lọc ra những việc có tính chất quyết định, quan trọng để có sự ưu tiên và đặc biệt là không được phép “xin ý kiến lòng vòng”…

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Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: "TP không giao quyền cho một người mà không dám dùng quyền của mình"

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết, nói đến quyền thì phải nói đến kiểm soát quyền; quyền hạn lớn hơn phải đi liền với trách nhiệm lớn hơn. Ông đề nghị đội ngũ cán bộ lưu ý tránh tình trạng chần chừ, có quyền mà không dùng, có thời cơ mà không chớp, ảnh hưởng đến thời cơ phát triển của TP và việc không nắm chắc dẫn đến áp dụng sai hoặc lạm quyền.

TP.HCM sẽ đánh giá đội ngũ cán bộ và lãnh đạo TP cũng sẽ được đánh giá theo 3 kênh là hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và sản phẩm đầu ra (KPI); đánh giá từ cơ quan tổ chức mình, từ lãnh đạo trong cơ quan và đồng nghiệp và quan trọng nhất là đánh giá của người dân và doanh nghiệp.

TP sẽ áp dụng nguyên tắc là khen thưởng, kỷ luật và bố trí cán bộ dựa trên kết quả đo lường được, cái gì không đo được thì không được tính thành tích. Cán bộ nào làm được, có sản phẩm rõ ràng thì sẽ được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến và đề bạt kịp thời, không chờ đến kỳ, không chờ sự tuần tự.

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TP.HCM khen thưởng các tập thể có đóng góp cho việc xây dựng Luật Phát triển đô thị

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, cán bộ nào dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung mà có sai sót trong quá trình đổi mới thì TP đứng ra bảo vệ và cam kết bảo vệ đến cùng. Cán bộ nào né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và giữ an toàn cho bản thân bằng cách không quyết gì cả thì sẽ phải rời đi bởi “TP không giao quyền cho một người mà không dám dùng quyền của mình”.

"Mong từng đồng chí hãy tự xác định lại chuẩn so sánh của mình và chuẩn của Thành phố nữa. Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai, việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể, trên từng địa bàn, qua từng thời gian", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Hà Khánh-CTV Thùy Vy/VOV-TP.HCM
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