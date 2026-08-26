1 năm của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Nói được, làm ra kết quả thật

Bệ phóng thể chế và dấu ấn kiến tạo

Ngày 25/8, đánh dấu cột mốc tròn 1 năm ông Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Một năm qua diễn ra trong bối cảnh cả nước và TP.HCM vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa thực hiện công cuộc sắp xếp, sáp nhập và cải cách toàn diện.

Trong giai đoạn này, vai trò của người đứng đầu Thành ủy được thể hiện qua những định hướng điều hành, tạo nên những bước đi vững chắc, mạch lạc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án dân sinh trên địa bàn (Ảnh: Hà Khánh)

Từng sản phẩm cụ thể bước đầu hiện diện đã chứng minh cho tinh thần “nói được làm được, làm ra kết quả thật” như lời ông từng phát biểu.

TP.HCM sau sáp nhập được mở rộng, không gian phát triển mới đặt ra yêu cầu tất yếu về một khung thể chế tương thích. Giai đoạn này, TP.HCM đã có những nền tảng quan trọng, từ Nghị quyết 260 của Quốc hội (nâng cấp từ Nghị quyết 98), Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, và nay là Luật Phát triển Đô thị.

Chuỗi chính sách này hoàn thiện nền tảng từ tầm nhìn, định hướng đến công cụ pháp lý thực thi cho mục tiêu phát triển.

Bộ thể chế trên là kết quả từ nỗ lực, kết tinh ý chí, năng lực của một tập thể. Song không thể phủ nhận dấu ấn của người đứng đầu với tư duy khoa học, bám sát thực tiễn cùng sự quyết liệt trong hành động, chính là động lực để đoàn tàu tăng tốc về đích.

Nhìn lại ngày 25/8/2025, trong phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã bày tỏ: “mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân thành phố”.

Lời hứa ấy được cụ thể hóa bằng các quyết sách, tháo treo để biến các khu đất công bị bỏ hoang nhiều năm thành công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong những không gian ấy, có cả nơi dành cho tưởng niệm, hàn gắn ký ức để hướng tới tương lai bền vững.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ôm đàn hát tặng thanh niên trong buổi gặp gỡ cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu của TP.HCM ngày 2/4/2026 (Ảnh: Thanh niên)

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đưa ra quan điểm rõ ràng về quy hoạch: “Chung cư cao tầng sẽ không mọc ở trung tâm nữa”.

Vẫn trong công tác chỉnh trang đô thị, dự án khu Mả Lạng hay chợ Gà - Gạo lại mang một thông điệp nhân văn khác. Đó là chỉnh trang bộ mặt đô thị gắn với yêu cầu “bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân của dự án” – ngay trên quỹ đất trung tâm thành phố.

Lan tỏa tinh thần làm thật, kết quả thật

Nhìn lại một năm, các chính sách điều hành của Bí thư Thành ủy TP.HCM không chỉ tập trung vào việc giải quyết các bài toán hạ tầng và kinh tế.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ tại phường Vườn Lài, nơi tưởng niệm, hàn gắn ký ức người dân TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Đi kèm với quan điểm “không xây cao ốc ở khu lõi trung tâm” để giảm tải kẹt xe và ô nhiễm, là chủ trương giãn dân ra các khu vực vành đai, ngoại thành, nhưng đi cùng với đó là việc ưu tiên triển khai mạng lưới giao thông công cộng.

Nếu với người dân, chính sách điều hành phải mang lại cho người dân sự thụ hưởng thì với doanh nghiệp, khi cam kết “cùng thắng”, lãnh đạo Thành ủy trực tiếp đối thoại, tìm đúng địa chỉ để tháo gỡ khó khăn.

Bên cạnh định hướng phát triển các tập đoàn nội địa lớn, TP.HCM cũng ban hành các chỉ đạo tập trung nhằm hỗ trợ thực chất cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xác định khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn xanh là những trụ cột, TP.HCM tập trung xây dựng, kiến tạo các điều kiện tối ưu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ cải tạo khu đất dự án "treo" Nhà thi đấu Phan Đình Phùng thành công viên công cộng (Ảnh: H.G)

Việc thành lập đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TP.HCM, lấy Becamex làm hạt nhân là một bước nhạy bén, giúp TP.HCM khai thác nền tảng có sẵn, rút ngắn quá trình từ phòng nghiên cứu đến thị trường.

Bí thư Thành ủy cũng thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tiếng nói của các startup công nghệ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Thành phố đẩy mạnh hợp tác với các định chế tài chính và mô hình kinh tế mở.

Việc triển khai đồng bộ Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, Khu thương mại tự do, Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Cảng trung chuyển quốc tế… là minh chứng rõ nét, cho thấy Trung ương hoàn toàn “yên tâm khi giao việc lớn” như lời đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong quá trình điều hành, quan điểm chú trọng vào hiệu quả thực tế liên tục được người đứng đầu Đảng bộ Thành phố nhấn mạnh.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06 của Ban Bí thư, Bí thư Trần Lưu Quang thẳng thắn: “Năm 2026 của TP.HCM không phải là năm chạy thử, mà là năm nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật để tạo ra kết quả thật, có thể nhìn thấy và đánh giá được”.

Tinh thần chỉ đạo của ông trong việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở rất cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, năng lực, vị trí việc làm của từng cá nhân. Đó là: “việc sắp xếp công chức không vội vã mà cần có lộ trình, triển khai linh hoạt, hài hòa, khuyến khích chuyển đổi trong nội bộ cấp xã và đào tạo thực chất”. Qua đó góp phần giúp cán bộ, công chức TP vững tâm phục vụ nhân dân.

Trên nghị trường Quốc hội, ông cũng nêu bật quan điểm: “Luật phải có sự cạnh tranh. Luật tạo động lực ở chỗ để người ta đọc luật xong hào hứng muốn làm”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Hà Khánh)

Khi tiếp xúc với ông, người dân TP.HCM cảm nhận được năng lượng tích cực và chất rất "thanh niên" của vị bí thư Thành ủy. Hình ảnh ông ôm đàn hát những ca khúc trẻ sôi nổi tại buổi gặp gỡ cán bộ Đoàn, Hội, Đội tiêu biểu của TP đầu tháng 4 vừa qua đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng thế hệ trẻ và nhiều người dân ở siêu đô thị này. Ông đã phác họa hình ảnh một thế hệ lãnh đạo của TP hiện nay: có năng lực, có kỹ năng, nói được, làm được, chịu trách nhiệm được và rất gần gũi với nhân dân.

Một năm chưa đủ dài để đánh giá toàn diện một nhiệm kỳ, nhưng là dịp phù hợp để nhìn lại tiến độ, chính sách đang được triển khai. Quan trọng nhất, đó là những sản phẩm hiện hữu mà từ đối tác, doanh nghiệp đến Nhân dân đều có thể trực tiếp thụ hưởng, kiểm chứng và đánh giá.

Siêu đô thị TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ với sự thay đổi lớn về các quyết sách mang tầm chiến lược. Cùng nhịp đập chuyển mình ấy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của TP do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn dắt sẽ tiếp tục thực hiện thông điệp mà ông đã truyền đi “Đừng nghĩ mình ở đâu đấy, là người TP.HCM gốc, hay đến từ Bình Dương, đến từ Vũng Tàu mà thay vào đó hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất, trong kỷ nguyên mới, một không gian phát triển mới".