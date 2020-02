Lùi thời gian nhập học đối với sinh viên Trung Quốc do lo ngại nCoV

Để phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, hiện hầu hết các trường đại học có trụ sở ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần so với lịch nghỉ Tết trước đó. Với một số trường có đông sinh viên là người Trung Quốc cũng đã thông báo lùi thời gian nhập học từ 1 tuần đến 1 tháng so với sinh viên Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Theo lịch nghỉ Tết của các trường đại học, sinh viên sẽ nhập học vào ngày 3/2 tới, tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona nên hàng loạt trường đại học đã thông báo cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần, đến hết ngày 09/02, đồng thời đã bố trí lịch học bù một cách hợp lý cho sinh viên.

Ông Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cho biết, dù nhà trường đã thông báo cho sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần nhưng có một số sinh viên đã quay trở lại trường học sớm, nên nhà trường vẫn bố trí cho các em ở ký túc xá và kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

“Một số sinh viên đã mua vé tàu, vé xe lên trường thì nhà trường đã có bố trí các khu ký túc xá sẵn sàng chờ đón các em. Bên cạnh đó, nhà trường đã bố trí khu y tế ở khu ký túc xá, dọn dẹp sạch sẽ, thu dọn vệ sinh để phòng trừ dịch Corona. Y tế thì cũng chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, thuốc cho các em”- ông Nguyễn Trung Việt cho biết.

Tại trường Đại học Hà Nội hiện đang có 490 sinh viên là người Trung Quốc, đa số đều về nước ăn Tết, chỉ có 22 sinh viên đăng ký ở lại ký túc xá ăn Tết. Sinh viên chủ yếu đến từ tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, không có sinh viên nào đến từ tâm dịch Vũ Hán.

Theo dự kiến, khoảng 28 sinh viên sẽ quay trở lại học tập theo lịch của sinh viên chính quy Việt Nam vào ngày 3/2 tới, số còn lại sẽ nhập học trở lại vào ngày 10/2. Tuy nhiên, nhà trường đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần và số sinh viên là người Trung Quốc dự kiến sẽ nhập học trở lại vào ngày 17/2 tới.

“Với sinh viên Trung Quốc không về nước, họ vẫn đang ở ký túc xá của nhà trường và như vậy là họ sẽ được xem như sinh viên trong nước, cũng được khuyến cáo các việc như hạn chế đi lại, tránh đến các đám đông... Còn lịch học của các em ấy sẽ được triển khai như lịch học bình thường từ 10/2. Còn những sinh viên ở bên Trung Quốc sẽ phải sang muộn hơn, nhà trường sẽ bố trí việc đào tạo cho các em sang muộn có lịch trình riêng để đảm bảo theo kịp chương trình”- Ông Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết.

Cũng là một trong những trường đại học có sinh viên là người Trung Quốc chiếm số lượng lớn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã thông báo cho các trường đối tác ở Trung Quốc cho sinh viên nghỉ tiếp tại quê nhà đến khi hết dịch.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông tin, nhà trường có khoảng 400 sinh viên nước ngoài hiện đang theo học, phần lớn là sinh viên Trung Quốc và một số nước Đông Bắc Á.

“Nhà trường đã gửi các thông báo rất kịp thời cho những sinh viên nước ngoài về quê ăn Tết lưu lại nước của họ cho đến ngày 2/3. Nếu mọi việc ổn định, các em có thể quay lại để học. Nếu tình hình vẫn chưa ổn định thì nhà trường sẽ có thông báo trước để các em tiếp tục lưu lại quốc gia của mình”- ông Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra, các trường đại học đều đã ra thông báo, hướng dẫn cách phòng ngừa dịch cho sinh viên. Lãnh đạo các trường cũng cho biết, sẽ siết chặt việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khi sinh viên nước ngoài quay trở lại học tập./.

