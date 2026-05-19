Lương Đại tướng và lực lượng công an sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7 là bao nhiêu?

Theo Nghị định 161/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.

Dưới đây là bảng lương của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Như vậy, từ 1/7, khi lương cơ sở tăng, cùng với các nhóm khác, bảng lương của công an cũng được điều chỉnh.

Hiện nay, lương trong công an nhân dân áp dụng công thức theo Nghị định 204/2004 như sau: Lương = Hệ số x lương cơ sở (Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp). Theo quy định, sĩ quan Công an nhân dân còn được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Khi điều chỉnh tăng lương cơ sở, hệ số lương của cấp bậc quân hàm đại tướng là 10,4 thì mức lương tương ứng sẽ là 26,312 triệu đồng/tháng. So với mức lương trước ngày 1/7 là 24,336 triệu đồng, lương của đại tướng tăng 1,976 triệu đồng.

Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 1

Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 2

Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 1

Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 2

Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 1

Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 2