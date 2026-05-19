Lương Đại tướng và lực lượng công an sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7 là bao nhiêu?

Thứ Ba, 06:00, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính thức từ 1/7/2026, khi lương cơ sở tăng 8% so với mức hiện nay, lương Đại tướng Công an sẽ tăng lên 26,312 triệu đồng, hạ sĩ là 8,096 triệu đồng (chưa tính phụ cấp).

Theo Nghị định 161/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.

Dưới đây là bảng lương của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Như vậy, từ 1/7, khi lương cơ sở tăng, cùng với các nhóm khác, bảng lương của công an cũng được điều chỉnh.

Hiện nay, lương trong công an nhân dân áp dụng công thức theo Nghị định 204/2004 như sau: Lương = Hệ số x lương cơ sở (Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp). Theo quy định, sĩ quan Công an nhân dân còn được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Khi điều chỉnh tăng lương cơ sở, hệ số lương của cấp bậc quân hàm đại tướng là 10,4 thì mức lương tương ứng sẽ là 26,312 triệu đồng/tháng. So với mức lương trước ngày 1/7 là 24,336 triệu đồng, lương của đại tướng tăng 1,976 triệu đồng.

Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 1

 Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 2

Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 1 

Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 2

Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 1

Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 2 

Hàng triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7/2026

VOV.VN - Từ ngày 1/7, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.

Văn Ngân/VOV.VN
VOV.VN - Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương công chức cao nhất là 25,3 triệu đồng và thấp nhất là 3,41 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026

