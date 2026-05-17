Hàng triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, với mức tăng 8% từ ngày 1/7/2026.

Các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Nhóm được hưởng chính sách lần này gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu; Quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu; Cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp; Người hưởng trợ cấp mất sức lao động;

Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quân nhân, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; Người hưởng trợ cấp hằng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Đáng chú ý, những người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 sau khi tăng 8% mà vẫn có mức hưởng thấp dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm. Người lương hưu thấp được cộng thêm tới 300.000 đồng/tháng

Cụ thể, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên đúng bằng 3,8 triệu đồng/tháng.