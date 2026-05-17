中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7/2026

Chủ Nhật, 09:12, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 1/7, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, với mức tăng 8% từ ngày 1/7/2026. 

Các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026. 

hang trieu nguoi duoc tang luong huu, tro cap 8 tu 1 7 2026 hinh anh 1
Ảnh minh họa

Nhóm được hưởng chính sách lần này gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu; Quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu; Cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp; Người hưởng trợ cấp mất sức lao động;

Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quân nhân, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; Người hưởng trợ cấp hằng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Đáng chú ý, những người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 sau khi tăng 8% mà vẫn có mức hưởng thấp dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm. Người lương hưu thấp được cộng thêm tới 300.000 đồng/tháng

Cụ thể, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên đúng bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: tăng lương trợ cấp lương hưu Chính phủ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026
Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026

Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026

Thống nhất điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7
Thống nhất điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7

VOV.VN - Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Thống nhất điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7

Thống nhất điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7

VOV.VN - Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Lương cơ sở dự kiến tăng từ 1/7, mức lương cao nhất của bác sĩ khoảng 20 triệu
Lương cơ sở dự kiến tăng từ 1/7, mức lương cao nhất của bác sĩ khoảng 20 triệu

Với đề xuất tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7, mức lương cao nhất của bác sĩ có thể đạt hơn 20 triệu đồng/tháng.

Lương cơ sở dự kiến tăng từ 1/7, mức lương cao nhất của bác sĩ khoảng 20 triệu

Lương cơ sở dự kiến tăng từ 1/7, mức lương cao nhất của bác sĩ khoảng 20 triệu

Với đề xuất tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7, mức lương cao nhất của bác sĩ có thể đạt hơn 20 triệu đồng/tháng.

Lương hưu được đề xuất tăng 4,5% hoặc 8% từ 1/7/2026
Lương hưu được đề xuất tăng 4,5% hoặc 8% từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương hưu, một số loại trợ cấp tại dự thảo Nghị định vừa hoàn thành.

Lương hưu được đề xuất tăng 4,5% hoặc 8% từ 1/7/2026

Lương hưu được đề xuất tăng 4,5% hoặc 8% từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương hưu, một số loại trợ cấp tại dự thảo Nghị định vừa hoàn thành.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục