Lương hưu được đề xuất tăng 4,5% hoặc 8% từ 1/7/2026

Thứ Tư, 15:10, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương hưu, một số loại trợ cấp tại dự thảo Nghị định vừa hoàn thành.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.

luong huu duoc de xuat tang 4,5 hoac 8 tu 1 7 2026 hinh anh 1
Người lao động nhận lương hưu hàng tháng tại Hà Nội. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Với phương án 1: Từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định cụ thể của dự thảo Nghị định.

Tiếp đó, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định cụ thể trong dự thảo nghị định.

Từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Với phương án 2: Từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2026.

Từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo Hương Nha/Lao Động
Tag: lương hưu tăng lương hưu đề xuất tăng lương hưu Bộ Nội vụ trợ cấp các khoản trợ cấp lương hưu được tăng bao nhiêu
Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7
Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7

VOV.VN - Lương của cán bộ, viên chức vẫn được tính theo mức lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng 8% từ 1/7 thì lương của nhóm này tiếp tục được điều chỉnh.

Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7

VOV.VN - Lương của cán bộ, viên chức vẫn được tính theo mức lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng 8% từ 1/7 thì lương của nhóm này tiếp tục được điều chỉnh.

Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7, nếu lương cơ sở tăng 8%

VOV.VN - Nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1/7, bảng lương của cán bộ, công chức cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7, nếu lương cơ sở tăng 8%

Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7, nếu lương cơ sở tăng 8%

VOV.VN - Nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1/7, bảng lương của cán bộ, công chức cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Nhà Trắng trấn an: Giá năng lượng tăng vì căng thẳng Iran chỉ mang tính tạm thời

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 10/3 trấn an người dân Mỹ rằng đợt tăng giá năng lượng gần đây do căng thẳng tại Trung Đông chỉ mang tính tạm thời, đồng thời khẳng định chính quyền đang theo dõi sát sao thị trường và chuẩn bị các phương án để đảm bảo nguồn cung toàn cầu.

Nhà Trắng trấn an: Giá năng lượng tăng vì căng thẳng Iran chỉ mang tính tạm thời

Nhà Trắng trấn an: Giá năng lượng tăng vì căng thẳng Iran chỉ mang tính tạm thời

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 10/3 trấn an người dân Mỹ rằng đợt tăng giá năng lượng gần đây do căng thẳng tại Trung Đông chỉ mang tính tạm thời, đồng thời khẳng định chính quyền đang theo dõi sát sao thị trường và chuẩn bị các phương án để đảm bảo nguồn cung toàn cầu.

