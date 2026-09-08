Lượng người bệnh đến Chợ Rẫy lập kỷ lục với 10.000 lượt/ngày

Trong tổng số 10.000 lượt người bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy, có 8.819 lượt khám ngoại trú và 1.181 lượt điều trị trong ngày.

Đây là lần đầu lượng người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện chạm mốc 10.000 lượt trong một ngày, cao hơn gần 1.000 lượt so với mức đỉnh được ghi nhận ngày 6/5.

Lượng bệnh nhân đông nhất từ trước đến nay (Ảnh: BVCR)

Trước lượng người bệnh tăng cao, các phòng khám, khu điều trị trong ngày cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên hỗ trợ được tăng cường vận hành.

Bệnh viện tổ chức phân luồng, bố trí nhân viên tại các vị trí tiếp nhận nhằm hạn chế ùn tắc và xử lý cho người bệnh nhanh nhất có thể.

Đội chăm sóc khách hàng hỗ trợ bệnh nhân làm thủ tục khám bệnh (Ảnh: BVCR)

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết lượng người bệnh tăng cao có thể phát sinh một số bất tiện trong quá trình khám, điều trị và mong người bệnh, thân nhân thông cảm, phối hợp.

Bệnh viện lưu ý bệnh nhân đặt lịch online (Ảnh: BVCR)

Để chủ động thời gian và giảm chờ đợi, người bệnh có thể đặt lịch khám trước qua ứng dụng “BV Chợ Rẫy”, lựa chọn khung giờ và chuyên khoa phù hợp.