Lý do hàng trăm hộ dân ở Đồng Nai khổ sở vì mất nước giữa đỉnh điểm nắng nóng

Theo các hộ dân, suốt hai tuần nay, các vòi nước luôn trong tình trạng khô khốc, đặc biệt là khung giờ từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày.

Do áp lực nước quá yếu, không thể đẩy lên bồn chứa cao, nhiều hộ gia đình phải chật vật xách từng xô nước để phục vụ nhu sinh hoạt tối thiểu. Nhiều chủ nhà trọ buộc phải đầu tư thêm hệ thống máy bơm tăng áp để hút nước trực tiếp, cấp cứu cho công nhân và người thuê trọ.

Người dân khổ sở khi bị mất nước giữa thời điểm nắng nóng

Không có nước nấu ăn, nhiều gia đình phải mua nước đóng bình 20 lít. Có thời điểm, lượng nước bình tiêu của gia đình lên 10-15 bình/ngày để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến trong đợt nắng nóng gay gắt.

Đáng chú ý, khu vực khu phố Tiến Thành, phường Đồng Xoài, hiện là “điểm nóng” về hạ tầng. Trước đây nhu cầu sử dụng tại đây khá thấp, nhưng tốc độ đô thị hóa quá nhanh khiến hệ thống đường ống hiện hữu trở nên quá tải, không đủ sức đáp ứng áp lực cung cấp. Phía công ty đã phát văn bản thông báo, mong khách hàng chia sẻ và chủ động tích trữ nước trong giai đoạn cao điểm này.

Người dân phải đi mua nước bình để sử dụng

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Công ty Cấp thoát nước Bình Phước đưa ra lộ trình cụ thể là tăng cường 2 cụm xử lý nước từ phường Phước Long và các khu vực lân cận để hỗ trợ lưu lượng, áp lực. Trong tháng 6/2026, công ty sẽ đầu tư thêm các tuyến ống cấp nước mới, nâng cấp hạ tầng cho khu vực phường Đồng Xoài.

Người dân mong muốn, công ty sớm thực hiện đúng cam kết, đảm bảo nguồn nước sạch ổn định để người dân yên tâm sinh hoạt trong mùa khô hạn.