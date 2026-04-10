Lý do hàng trăm hộ dân ở Đồng Nai khổ sở vì mất nước giữa đỉnh điểm nắng nóng

Thứ Sáu, 16:04, 10/04/2026
VOV.VN - Nước máy chảy nhỏ giọt, thậm chí mất hoàn toàn vào giờ cao điểm suốt nửa tháng qua đã khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại các phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước) bị đảo lộn.

Theo các hộ dân, suốt hai tuần nay, các vòi nước luôn trong tình trạng khô khốc, đặc biệt là khung giờ từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày.

Do áp lực nước quá yếu, không thể đẩy lên bồn chứa cao, nhiều hộ gia đình phải chật vật xách từng xô nước để phục vụ nhu sinh hoạt tối thiểu. Nhiều chủ nhà trọ buộc phải đầu tư thêm hệ thống máy bơm tăng áp để hút nước trực tiếp, cấp cứu cho công nhân và người thuê trọ.

Người dân khổ sở khi bị mất nước giữa thời điểm nắng nóng

Không có nước nấu ăn, nhiều gia đình phải mua nước đóng bình 20 lít. Có thời điểm, lượng nước bình tiêu của gia đình lên 10-15 bình/ngày để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến trong đợt nắng nóng gay gắt.

Đáng chú ý, khu vực khu phố Tiến Thành, phường Đồng Xoài, hiện là “điểm nóng” về hạ tầng. Trước đây nhu cầu sử dụng tại đây khá thấp, nhưng tốc độ đô thị hóa quá nhanh khiến hệ thống đường ống hiện hữu trở nên quá tải, không đủ sức đáp ứng áp lực cung cấp. Phía công ty đã phát văn bản thông báo, mong khách hàng chia sẻ và chủ động tích trữ nước trong giai đoạn cao điểm này.

Người dân phải đi mua nước bình để sử dụng 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Công ty Cấp thoát nước Bình Phước đưa ra lộ trình cụ thể là tăng cường 2 cụm xử lý nước từ phường Phước Long và các khu vực lân cận để hỗ trợ lưu lượng, áp lực. Trong tháng 6/2026, công ty sẽ đầu tư thêm các tuyến ống cấp nước mới, nâng cấp hạ tầng cho khu vực phường Đồng Xoài.

Người dân mong muốn, công ty sớm thực hiện đúng cam kết, đảm bảo nguồn nước sạch ổn định để người dân yên tâm sinh hoạt trong mùa khô hạn.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Nghịch lý, sống ở đầu nguồn nhưng luôn thiếu nước sinh hoạt
Nghịch lý, sống ở đầu nguồn nhưng luôn thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến mạch nước ngầm đầu nguồn khe suối khô cạn, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.

Nghịch lý, sống ở đầu nguồn nhưng luôn thiếu nước sinh hoạt

Nghịch lý, sống ở đầu nguồn nhưng luôn thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến mạch nước ngầm đầu nguồn khe suối khô cạn, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.

Một số nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất
Một số nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất

VOV.VN - Thời gian gần đây, sông, hồ nhiều nơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu khô cạn, trong khi nhu cầu sử dụng nước tăng. Tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đang tái diễn sau 4 năm kể từ mùa hạn năm 2020 và có khả năng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất trên địa bàn. 

Một số nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất

Một số nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất

VOV.VN - Thời gian gần đây, sông, hồ nhiều nơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu khô cạn, trong khi nhu cầu sử dụng nước tăng. Tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đang tái diễn sau 4 năm kể từ mùa hạn năm 2020 và có khả năng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất trên địa bàn. 

Người dân vùng cao Lai Châu lao đao vì thiếu nước sinh hoạt
Người dân vùng cao Lai Châu lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nắng nóng, khô hạn kéo dài nhiều ngày qua đang gây ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của người dân vùng cao Lai Châu. Không chỉ thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương ở vùng cao cũng đang lao đao, chật vật vì thiếu nước sinh hoạt.

Người dân vùng cao Lai Châu lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

Người dân vùng cao Lai Châu lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nắng nóng, khô hạn kéo dài nhiều ngày qua đang gây ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của người dân vùng cao Lai Châu. Không chỉ thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương ở vùng cao cũng đang lao đao, chật vật vì thiếu nước sinh hoạt.

