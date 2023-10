“Ma men thông chốt”, đâm cán bộ công an bị thương ở Hải Dương

Đắk Lắk: Phạt hàng chục triệu đồng nhiều “ma men” lái xe

VOV.VN - Từ ngày 5/4, công an tỉnh Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe. Qua 2 ngày, đã có hàng trăm “ma men” bị xử phạt do lái xe tham gia giao thông.