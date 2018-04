Mặc lệnh cấm, chó không rọ mõm, xe cân bằng vẫn tung hoành trên phố

UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định, từ tối ngày 21/10/2016, không cho phép vật nuôi to lớn, không có rọ mõm vào trong khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dường như lệnh cấm này vẫn bị phớt lờ. Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, thời điểm sáng 31/3, tại khu vực đi bộ vẫn có nhiều người dân dắt theo chó nhưng không rọ mõm đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Hình ảnh những con vật nuôi không rõ mõm như thế này rất dễ bắt gặp trên phố đi bộ Hồ Gươm. Một em bé hoảng sợ khi một chú chó không rọ mõm đến gần. Tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm là điểm vui chơi thu hút rất đông người dân và du khách, trong đó có rất nhiều trẻ em. Do đó, việc rọ mõm khi dắt chó đi dạo là rất cần thiết, đảm bảo an toàn cho mọi người. Chú chó không người dắt, không rọ mõm chạy quanh phố đi bộ. Nghị định số 05/2007/NĐ-CP quy định rõ nghiêm cấm thả rông chó ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị. Ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị, khi đưa chó ra ngoài phải rọ mõm và có người dắt... Nhưng tất cả chủ nhân của những chú chó này đều phớt lờ quy định. Chủ nhân của những chú chó này dường như vẫn chưa lường trước được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bới chính những chú “thú cưng” hiền lành của mình. Chỉ một chút lơ đãng của chủ nhân, chó có thể lao ra gây hại cho người xung quanh. Cùng với việc cấm chó không rõ mõm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng ra quyết định cấm toàn bộ dịch vụ kinh doanh, cho thuê xe điện tự cân bằng trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, vẫn còn một số người kinh doanh dịch vụ này. Người sử dụng xe điện cân bằng di chuyển với tốc độ cao có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ. Di chuyển bằng xe điện cân bằng giữa phố đông người dễ tạo ra những tai nạn bất ngờ cho cả người sử dụng và mọi người xung quanh.

