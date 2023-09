Mách nước cách để có thể thoát khỏi đám cháy ở chung cư mini

Cách để có thể thoát khỏi đám cháy ở chung cư mini

Đêm 12/9 tại chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa liên quan đến cháy nổ tại những chung cư mini trong các khu dân cư.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội)

Mặc dù lực lượng chức năng đã rất nhiều lần cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ tại các chung cư mini này, nhưng thực tế đã ghi nhận nhiều vụ cháy liên quan đến chung cư mini, nhà cao tầng xảy ra trong thời gian gần đây.

Tháng 5 vừa qua, sự cố chập điện bình nóng lạnh gây cháy một căn hộ tầng 3 chung cư mini trong ngách 20, ngõ 416 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều cư dân tháo chạy trong hoảng loạn.

Trước đó, vào tối tháng 10/2022, lực lượng chức năng giải cứu 11 người trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Cũng tại quận này, hồi tháng 11/2019, vụ cháy tại tầng 8 chung cư mini trên phố Trung Kính khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy...

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) khuyến cáo, để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy, cơ quan, tổ chức và cá nhân quản lý công trình nhiều tầng cần thực hiện các biện pháp sau đây:

Hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng

1. Có niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy cơ xảy cháy.

2. Trong hoạt động phải sử dụng xăng, dầu, khí đốt và các chất nguy hiểm về cháy, nổ khác... phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

3. Nơi đun nấu, nơi được phép sử dụng lửa phải có quy định đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và giải pháp ngăn cháy lan.

4. Lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptomat) cho hệ thống điện của toàn bộ công trình, từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện có công suất lớn. Có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khi sử dụng thiết bị điện, đặc biệt là thiết bị điện sinh nhiệt.

5. Xây tường, trần và khoang đệm ngăn cháy giữa các khu vực; cửa đi, cửa sổ ở tường ngăn cháy phải là cửa chống cháy. Không sử dụng các vật liệu dễ cháy để làm trần, mái, vách ngăn, cách âm... Rèm, phông màn, thảm phải được ngâm tẩm chất chống cháy.

6. Hộp, ống kỹ thuật thông tầng hoặc thông giữa các hệ thống được làm bằng vật liệu không cháy và chèn kín bằng vật liệu không cháy.

7. Bố trí các bộ phận không nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm về cháy xen kẽ giữa các bộ phận nguy hiểm về cháy để chống cháy lan.

8. Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đảm bảo chữa cháy được trên toàn bộ diện tích.

9. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định.

10. Lối thoát nạn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có đủ lối thoát nạn, bố trí phòng lánh nạn tạm thời, lối thoát nạn dự phòng; có giải pháp ngăn lửa, chống tụ khói cho hệ thống lối thoát nạn.

- Cửa đi trên lối thoát nạn mở theo chiều thoát nạn, làm bằng vật liệu không cháy; cửa vào buồng thang thoát nạn là cửa chống cháy và có cơ cấu tự đóng.

- Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn cho toàn bộ công trình, từng khu vực, từng tầng. Có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn.

11. Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ công trình.

12. Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người tại chỗ phù hợp với quy mô, tính chất cháy, nổ, dự trữ đủ nước để chữa cháy.

13. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cứu người trong tình huống cháy phức tạp nhất.

14. Khi xảy ra cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (số điện thoại 114), báo cho Công an hoặc chính quyền nơi gần nhất, đồng thời bằng mọi cách dập cháy và tổ chức việc thoát nạn, cứu người theo phương án.

Nguyên tắc thoát nạn đầu tiên

Trước hết ta đều biết chung cơ mini là dạng nhà ở phổ biến tại Hà Nội, tuy nhiên nơi đây lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đặc điểm của chung cư mini, đa số các công trình hiện nay đa số không có lỗi thoát hiểm, ban công được bao quanh bởi khung sắt. Do đó khi có cháy xảy ra sẽ rất khó thoát nạn.

Không dùng thang máy khi cháy chung cư

Bước đầu tiên để thoát nạn thành công khi có cháy ở chung cư mini chính là loại bỏ các khung sắt cố định, thay vào đó là lưới an toàn, khung sắt có thể mở khi có trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp không thể loại bỏ khung sắt thì cần trang bị sẵn búa, rìu, kìm cộng lực ngay bên cạnh để dễ dàng ứng phó.

Ngoài ra ta phải tận dụng thời gian nhanh nhất để thoát nạn chứ không nên ở lại để tìm ra nguyên nhân đám cháy từ đâu ra.

Những đám cháy xảy ra vào ban đêm thì con đường thoát nạn sẽ rất khó khăn. Để thoát nạn thành công khỏi cháy lớn tại chung cư mini trước hết ta cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo nhất có thể. Sau đó nhanh chóng hô hoán và thông báo cho mọi người về đám cháy cũng như ấn chuông báo cháy. Gọi 114 thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời ứng cứu.

Trường hợp tìm được lối thoát hiểm

Đa số nguyên nhân tử vong của đám cháy là ngạt khí nên cần tránh xa những không gian kín, địa điểm dễ gây nổ như máy lạnh, tủ lạnh,.... Dùng khăn có tẩm nước bịt kín mũi miệng để tránh hít phải khói gây ngạt.

Trùm khăn ướt, đi khom người vượt qua đám cháy

Đồng thời bám vào tường tìm đường thoát nạn, lúc di chuyển cần cúi thấp hoặc trườn, bò. Trường hợp trong phòng có trang bị bình chữa cháy thì cần sử dụng để dập tắt các đám cháy quanh mình.

Nếu không thể thoát ra ngoài, lựa chọn các chỗ thoáng để thoát hiểm như ban công, sân thượng, đặc biệt là không nhảy từ trên xuống khi không có bất cứ dây nối hoặc điểm bám nào.

Làm thang tự chế từ chăn, ga, rèm cửa, quần áo có sẵn sau đó kết thành chặt thành sợi dây và đu xuống. Có thể sử dụng mũ nón, hô hoán để kêu gọi sự giúp đỡ.

Cùng lúc đó tìm lối thoát hiểm, khi thấy ngọn lửa ở phía trên thì chạy xuống dưới và ngược lại. Cửa lên tầng thượng bị khóa thì không được chạy lên vì có thể bị mắc kẹt ở cầu thang. Tuyệt đối không dùng thang máy khi có hỏa hoạn.

Sờ vào cửa để kiểm tra trước khi mở, nhiệt độ quá nóng tuyệt đối không mở. Khi mở nên né người sang một bên để tránh bị lửa tạ, tổn thương do chênh lệch áp suất.

Trường hợp không tìm thấy lối thoát hiểm

Thông thường chung cơ mini chỉ có một lối đi duy nhất, nên việc bị mắc kẹt lại và không tìm thấy lối đi là rất phổ biến. Lúc này bạn cần bình tĩnh và cúi thấp xuống vì theo vì theo tự nhiên khói sẽ bay lên cao. Nhanh tay dùng khăn ướt bịt mặt để di chuyển.

Khi phải chăng qua chỗ có lửa thì chùm chăn hoặc vải ướt lên người, tránh lửa bén vào quần áo. Khói lửa bao trùm toàn căn phòng khiến bạn không thể đi ra ngoài thì nên ở loại trong phòng và kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Không trốn dưới gầm gường vì lực lượng chức năng có thể không tìm thấy, chưa kể gường còn có vật liệu dễ bén lửa. Xử lý trường hợp quần áo bị cháy bằng cách ngưng chuyển động, nằm xuống và lăn qua lăn lại đến khi lửa tắt. Tuyệt đối không được chạy vì gió làm lửa bùng thêm.

Đối với tai nạn bị vùi lấp, đè trong đám cháy cần thở đều để chờ người tớ cưới, không nên hoảng loạn vì có thể khiến ta thêm mất sức. Khi nghe thây tiếng lính cứu hỏa thì cố phát ra âm thanh để được phát hiện.

Sau khi được cứu nạn thành công, nguyên tắc cuối cùng chính là không quay lại đám cháy. Vì điều này sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm cũng như cản trở công tác cứu hộ của lính cứu hỏa. Thay vào đó hãy tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về đám cháy.

Nắm vững kiến thức, kỹ năng thoát nạn, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH tại căn hộ của mình. Khi thuê nhà cần quan tâm khả năng PCCC như hệ thống điện, lối thoát hiểm, bình chứa cháy,... Cùng với đó chủ nhà cần lắp các thiết bị cảnh báo, trang bị mặt nạ chống độc để kịp thời ứng phó khi có cháy lớn xảy ra.