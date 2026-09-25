Mầm xanh ở trường nội trú vùng biên Ia Puch

Hoạt động dạy và học tại đây đã vào nền nếp. Cơ sở vật chất của trường vẫn tiếp tục được hoàn thiện và các đơn vị biên phòng sẽ kết nghĩa với trường, xây dựng một khung học tập - rèn luyện phù hợp, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Tiếng trống vừa điểm, em Siu Nhi, học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch, cùng các bạn thu xếp sách vở, ríu rít trò chuyện sau buổi học sáng. Đây là lần đầu tiên em được học trong lớp học rộng rãi, thoáng mát, với nhiều trang thiết bị hiện đại như vậy.

Những bạn có nhà gần trường trở về gia đình ăn, nghỉ trưa, còn Siu Nhi và các bạn ở xa lấy những hộp cơm được cha mẹ chuẩn bị từ sáng, cùng nhau dùng bữa rồi nghỉ tại lớp để tiếp tục học buổi chiều.

Học sinh ở xa chuẩn bị cơm để ăn buổi trưa

Đây cũng là phương án tạm thời giúp duy trì việc học hai buổi mỗi ngày trong thời gian chờ nhà ăn, bếp và khu nội trú hoàn thiện.

Với Siu Nhi, những tuần đầu ở ngôi trường mới đem lại nhiều trải nghiệm và thêm động lực để em cố gắng: “Bình thường, con chỉ thấy môi trường như thế này trên tivi hoặc ở những trường khác thôi. Bây giờ con được học trong ngôi trường to, rộng và đẹp như thế này, con thấy rất vui. Con sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi”.

Sau hơn 2 tuần, những hàng cây mới trồng trong sân Trường Ia Púch đã bắt đầu nhú những mầm xanh đầu tiên. Vùng biên những năm trước vắng lặng bây giờ đã vang tiếng đọc bài. Bên cạnh những dãy phòng học, từng tốp công nhân lắp đặt cửa, sơn những mảng tường cuối cùng, hoàn thiện khu chế biến thực phẩm, phòng ở, nhà vệ sinh cùng nơi giặt và phơi quần áo.

Từ đầu tháng 10, học sinh sẽ được ăn, ở nội trú trong trường

Ông Phan Thành Tiến - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch cho biết, phần việc còn lại không nhiều nhưng gắn trực tiếp với từng bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày của học sinh nên phải được kiểm tra, nghiệm thu kỹ trước khi sử dụng.

Ngôi trường có diện tích hơn 5ha với 23 lớp học và các công trình đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú và bán trú của trên 700 học sinh. Ngoài nhân lực theo định mức, tỉnh Gia Lai cho phép các trường hợp đồng thêm bảo vệ, tạp vụ và nhân viên quản lý học sinh ngoài giờ; đồng thời bố trí kinh phí lắp đặt camera tại những vị trí cần thiết trong khuôn viên.

Hiện nay, nhà trường đang rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưỡng, bảo vệ và lực lượng quản lý học sinh ngoài giờ. Mục tiêu là khi nhà ăn và khu nội trú đủ điều kiện vận hành, các phương án chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh cũng sẵn sàng.

Ông Phan Thành Tiến cho biết: “Vào năm học mới, tâm thế và tinh thần của học sinh và phụ huynh rất phấn khởi, vui mừng vì có trường lớp khang trang. Nhà trường xây dựng kế hoạch phù hợp với mô hình trường nội trú và bán trú và tình hình học sinh ở địa phương. Đặc biệt là về rèn luyện ý thức học tập”.

Lần đầu học sinh Ia Puch được học trong ngôi trường khang trang, hiện đại như hiện nay

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, trường nội trú biên giới không chỉ khang trang về cơ sở vật chất mà còn là mẫu hình về nền nếp sinh họat - rèn luyện để các em phát triển toàn diện.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: đơn vị sẽ hỗ trợ nhà trường đang xây dựng lịch sinh hoạt, nội quy, phù hợp với từng độ tuổi.

“Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các đồn biên phòng kết nghĩa với các trường liên cấp nội trú liên cấp ở biên giới, tổ chức tuyên truyền đến các học sinh, giáo viên về nội quy. Các tổ công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn cùng giáo viên duy trì nội quy nội trú trong ngày và kỷ luật học đường, bảo đảm các cháu đi vào hoạt động có nền nếp ngay từ những ngày đầu tiên", Đại tá Đoàn Ngọc Báu cho biết.

Khu bếp và nhà ăn ở trường đang ở giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng hoạt động từ đầu tháng.

Từ những tuần học đầu tiên, một hành trình mới đang mở ra với thầy và trò Trường Ia Púch. Giữa miền biên giới, tiếng học trò vang lên mỗi ngày, gieo thêm niềm tin và vun đắp những ước mơ về một tương lai rộng mở từ mái trường này.