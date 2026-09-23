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Mang Trung thu đến học sinh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

Thứ Tư, 21:29, 23/09/2026
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VOV.VN - Tối nay 23/9, tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn ra các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại điểm trường Tiểu học An Ninh (xã An Ninh), Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ và chính quyền địa phương hai xã Thuận Hòa, An Ninh tổ chức chương trình “Trung thu sẻ chia” cho 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chương trình nhằm giúp các em có thêm điều kiện đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

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Trao học bổng cho các em học sinh

Tại chương trình, các em được nghe lãnh đạo thành phố Cần Thơ đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Bên cạnh 300 phần bánh Trung thu và lồng đèn, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các nhà tài trợ còn trao tặng 10 chiếc xe đạp, 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 3.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

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Trao những phần quà Trung thu cho các em học sinh

Những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ, động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp sức trên hành trình đến trường, chinh phục tri thức và thực hiện ước mơ.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, chia sẻ, những chương trình hướng đến các giá trị cộng đồng luôn được Báo Sài Gòn Giải Phóng chú trọng thực hiện. Tiếp nối những giá trị mà các thế hệ trước đã xây dựng, Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn nỗ lực tổ chức thêm nhiều hoạt động vì cộng đồng, chung tay cùng xã hội nâng bước các em học sinh đến trường.

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Trao xe đạp cho các em học sinh

Bà Châu Ngọc Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã An Ninh, cho biết chương trình “Trung thu sẻ chia” mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn. Không chỉ đem đến cho các em những phần quà, bánh Trung thu, tiết mục văn nghệ và hoạt động vui chơi, chương trình còn gửi gắm thông điệp về sự quan tâm, yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em dân tộc thiểu số.

Cũng trong tối nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sóc Trăng phối hợp với Trường Tiểu học Sóc Trăng tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Trăng đoàn viên - em vui đón hội”. Dịp này, đại diện lãnh đạo phường Sóc Trăng và các nhà tài trợ đã trao 170 phần quà Trung thu, gồm tập, viết, bánh Trung thu và lồng đèn, đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số. Đồng thời, trao 2 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hiếu học.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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