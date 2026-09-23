Mang không khí Trung thu đến với bệnh nhi tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Chương trình do Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo, Đoàn Thanh niên VOV1, Đoàn Thanh niên Ban VOV Giao thông quốc gia và Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I phối hợp tổ chức.

TS.BS Đoàn Thu Trà, Viện trưởng Viện y học Nhiệt đới, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai phát biểu chào mừng đoàn công tác và báo cáo khái quát tình hình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Đoàn Thanh niên của Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành hy vọng được chia sẻ được một phần khó khăn, góp thêm tinh thần để giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn và mong các em sẽ sớm điều trị khỏi bệnh, sớm được về với gia đình.

Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam tặng quà cho đại diện Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Công ty TNHH thiết bị và công nghệ thú y Việt Nam trao tặng 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho 10 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công ty Cổ phần Đại Nam Star trao tặng phần quà trị giá 30 triệu đồng cho gia đình có người hiến mô tạng.

Tại chương trình, đoàn công tác đã đến từng phòng bệnh thăm hỏi, động viên và trao hơn 80 phần quà đến các bệnh nhi và gia đình. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần tiếp thêm động lực để các em và gia đình vượt qua những khó khăn trong quá trình điều trị.

Tại các phòng bệnh, các y, bác sĩ chia sẻ với đoàn công tác về hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe của các bệnh nhi đang điều trị, có những phụ huynh rất xúc động, có những cháu cũng không giấu được cảm xúc, niềm vui và phấn khởi khi được các đơn vị, các nhà hảo tâm đến tận giường để tặng quà cho các con.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, trao quà, đoàn công tác còn tổ chức các hoạt động giao lưu, đố vui tặng quà dành cho các bệnh nhi, góp phần mang đến không khí Trung thu vui tươi, ấm áp ngay tại bệnh viện.

Chương trình là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Đài Tiếng nói Việt Nam, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng thời góp phần động viên các bệnh nhi và gia đình có thêm nghị lực trong quá trình điều trị, để mùa trăng năm nay trở nên ấm áp và trọn vẹn hơn.