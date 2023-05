Mất an toàn giao thông từ xe tải chở vật liệu công trình trọng điểm

Ngôi nhà ông Bùi Luân (57 tuổi), trú thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định nằm sát Đường tỉnh 640. Do ở khúc cua nên mỗi lần xe chở vật liệu phục vụ san lấp dự án đường Cát Tiến - Diêm Vân chạy qua với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, gia đình ông không khỏi lo lắng.

Hai chiếc xe chở vật liệu chạy ngược chiều giao nhau hết cả bề rộng Đường tỉnh 640 qua huyện Tuy Phước

Ông Bùi Luân cho biết, do mặt Đường tỉnh 640 rất hẹp nên những lúc 2 xe chạy ngược chiều giao nhau phải thắng gấp, rất nguy hiểm. Ngoài ra, vào giờ cao điểm, học sinh, người lao động lưu thông nhiều nhưng xe chở vật liệu chạy không giảm tốc độ nên nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

“Sáng sớm xe chở vật liệu đã chạy rồi, chạy tới 21-22h đêm. Sáng đông người đi lại, gần trường học, gần chợ, gần UBND xã Phước Thuận, ngay đoạn cua khuất tầm nhìn sợ ảnh hưởng đến các cháu đi học. Tôi ở gần đây, nhiều lúc thấy xe chở vật liệu chạy hoảng hồn. Khi ra đường phải đi từ từ vì xe ben chạy bạt mạng. Bữa trước gây tai nạn chết người”, ông Luân nói.

Người tham gia giao thông phải chờ xe chở vật liệu đi qua rồi mới qua đường

Tại huyện Tuy Phước có 2 dự án trọng điểm của tỉnh Bình Định đang triển khai là tuyến Cát Tiến - Diêm Vân và tuyến thị xã An Nhơn - đầm Thị Nại. Đường tỉnh 640 qua huyện Tuy Phước là tuyến chính để các xe tải chở vật liệu phục vụ thi công nên các phương tiện tải trọng lớn chạy trên đường này rất nhiều, xe chạy rất sớm. Hiện nay, tuyến này đã có hiện tượng hư hỏng mặt đường. Ngoài ra, xe tải chở vật liệu cho các công trình làm đổ đất gây bụi bặm và gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều người dân sống dọc Đường tỉnh 640 qua huyện Tuy Phước kiến nghị, cần có giải pháp căn cơ hơn hạn chế việc xe chở vật liệu trong giờ cao điểm vì đường rất hẹp.

Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác xử lý xe quá tải: “UBND huyện Tuy Phước đã đề nghị UBND tỉnh Bình Định lắp đặt các biển báo cấm xe tải trong giờ cao điểm và được UBND tỉnh chấp thuận. Chúng tôi đã lắp xong biển cấm xe vào giờ cao điểm, khi lao động họ đi làm và đi về thì sẽ góp phần rất lớn trong hạn chế ách tắc giao thông và tai nạn xảy ra. UBND huyện Tuy Phước tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra, tuần tra, xử lý việc đậu, đỗ xe trên đường, hạn chế bớt việc ách tắc”.

Xe chở vật liệu lưu thông Đường tỉnh 640 qua huyện Tuy Phước

Hiện nay, tại các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đang triển khai nhiều công trình trọng điểm, lượng phương tiện lưu thông, xe chở đất, cát, sỏi gia tăng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên các tuyến. Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh này đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông khiến người dân rất lo lắng. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định và chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các biển báo hạn chế tốc độ, biển báo cấm đối với xe ô tô có tải trọng trên 3,5 tấn hoạt động trong giờ cao điểm trên các tuyến đường tỉnh có lưu lượng tham gia giao thông tăng cao, đột biến của các xe thi công xây dựng các dự án công trình trọng điểm.

Xe chở vật liệu phục vụ công trình trọng điểm gây tai nạn tại huyện Phù Mỹ

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An Toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết: lực lượng chức năng các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình để rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông.

“Qua thực hiện, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp. Trong thời gian tới, đề nghị các lực lượng thực hiện thường xuyên liên tục, chúng ta lơ là sẽ dễ xảy ra tái phạm. Đối với các con đường chưa thực hiện quyết liệt thì sắp tới sẽ làm việc trực tiếp với địa phương, các ngành chức năng, yêu cầu lực lượng địa phương như công an huyện phải duy trì thường xuyên, liên tục”, ông Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh./.