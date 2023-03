Mâu thuẫn giao thông, nhóm người xô xát gây náo loạn QL3

Chiều 9/3, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một nhóm người đang hò hét, dùng ô tô, xe máy và các cục bê tông chặn một chiếc xe khách trên đường, trong khi chiếc xe khách này lùi lại và cán trúng một xe gắn máy khiến giao thông ùn tắc. Clip được ghi lại lúc hơn 14h ngày 9/3 trên tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua Bản Còn, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Chiếc xe máy bị xe khách cuốn dưới gầm

Theo nguồn tin của VOV, trước đó tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) Hoàng Văn T (SN 1990) lái xe khách đã xô xát với nhóm người trong đó có Trần Văn Q và Đinh Thị D (trú tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn). Nguyên nhân được xác định do nhóm Q và D cho rằng bị xe khách chèn ép khi di chuyển trên tuyến Quốc lộ 3 qua khu vực ngã ba Quân Hà (thuộc xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn). Hai bên xảy ra tranh cãi và xô xát nhưng do có nhiều người can ngăn, Hoàng Văn T điều khiển xe khách bỏ đi. Tuy nhiên, nhóm của Q và D tiếp tục đuổi theo và gọi Trần Văn D (trú tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) để nhờ người này cùng chặn chiếc xe khách.

Sau khi nhận điện thoại, Trần Văn D một mình điều khiển xe ô tô BKS 97H-061.xx đuổi theo. Đến khoảng 14h00, tại Km 123+845, QL3 (thuộc Bản Còn, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới), Trần Văn D cho xe chắn ngang đường và yêu cầu T dừng lại. T đã cầm một thanh kim loại xuống xe để đánh D.

Khi Trần Văn D bỏ chạy, T lên xe ô tô khách BKS 34F-000.31 và đóng cửa lại. Lúc này, Trần Văn Q đi xe máy đến nhưng Vũ Đức Th (trú tại tỉnh Hải Dương, là chủ của xe khách) đã điều khiển xe khách 34F-000.31 di chuyển và va chạm với xe máy của Q. Thấy vậy, Trần Văn D lấy cục bê tông chặn bánh xe, nhưng Th tiếp tục điều khiển xe ô tô khách lùi lại và làm xe máy bị kẹp dưới gầm. Rất may không có thương vong về người.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ việc

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc và triển khai điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng./.