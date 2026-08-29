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Thứ Bảy, 08:25, 29/08/2026

Màu xanh áo lính trên những "ngôi trường trong mơ" ở Lào Cai

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VOV.VN - Hướng tới Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 vào ngày 5/9 tới đây, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới chính thức đi vào hoạt động.

Trong những ngày cao điểm nước rút, bên cạnh các đơn vị thi công, hình ảnh những chiến sĩ mang quân hàm xanh dốc sức, đổ mồ hôi trên các công trường đã trở thành một biểu tượng đẹp về tình quân dân nơi phên dậu Tổ quốc.

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Những giọt mồ hôi của người lính áo xanh đổ xuống công trường, chung sức cùng địa phương chạy đua với thời gian để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án xây dựng các trường nội trú biên giới là một chủ trương lớn của tỉnh Lào Cai với tổng kinh phí lên tới gần 1.480 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, "Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm" được phát động để đảm bảo 4 ngôi trường thí điểm (Mường Khương, Pha Long, A Mú Sung, Y Tý) kịp bàn giao trước ngày 30/8/2026.

Ghi nhận thực tế trong hơn chục ngày qua tại các điểm trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đồn Biên phòng A Mú Sung, Tả Gia Khâu, Y Tý... đã được huy động để hỗ trợ nhà trường và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Lấm lem bùn vữa, chạy đua cùng thời gian

Ở giai đoạn thi công phần cứng, khối lượng công việc là khổng lồ. Bất chấp điều kiện thời tiết vùng cao thất thường và mặt bằng công trường còn ngổn ngang lầy lội, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã xắn tay áo, làm việc không khác gì những người thợ xây dựng thực thụ tại công trình trường PTNT Pha Long.

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Hối hả chắp nối những nhịp cầu tri thức.

Hối hả chắp nối những nhịp cầu tri thức, chăm chút từng góc nhỏ cho mái nhà chung

Khi phần thô cơ bản hoàn thành, bài toán tiếp theo là vận chuyển, bốc dỡ hàng tấn trang thiết bị, nội thất từ dưới xuôi lên các điểm trường vùng cao. Đường đèo dốc quanh co, xe tải lớn khó vào tận nơi, sức người lại một lần nữa được huy động tối đa.

Các trường PTNT liên cấp đợt này được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, khép kín với hệ thống phòng học bộ môn (Tin học, Ngoại ngữ...), thư viện mở, khu bán trú và nhà ăn đạt chuẩn. Nhận bàn giao lớp học đến đâu, các chiến sĩ Biên phòng tiến hành vệ sinh, sắp xếp đến đó.

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Không chỉ bám sát công trình xây dựng, bộ đội biên phòng còn trực tiếp kiến tạo mảng xanh, dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị không gian học tập tươm tất nhất đón các em học sinh.

Lắp ráp ước mơ cho 4.100 học sinh vùng cao

Một trong những hạng mục quan trọng nhất của các trường nội trú là khu ký túc xá khép kín - nơi sẽ đón nhận hơn 4.100 học sinh vùng cao về học tập tập trung. Hình ảnh các chú bộ đội trực tiếp vặn từng con ốc, lắp ghép từng chiếc giường tầng mang lại nhiều cảm xúc ấm áp.

Đặc biệt, để san sẻ gánh nặng với đồng bào dân tộc thiểu số, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã hoàn tất việc cấp 100% sách giáo khoa mới cho thư viện 4 trường để học sinh mượn học hoàn toàn miễn phí ngay trước thềm năm học mới.

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Màu xanh áo lính trên những "ngôi trường trong mơ" ở Lào Cai.

Hình hài "trái ngọt" giữa đại ngàn

Sau bao ngày đêm thần tốc, hình hài của những ngôi trường biên giới với tổng mức đầu tư 945 tỷ đồng (giai đoạn 1) đã hiển hiện đầy tự hào giữa núi rừng trùng điệp.

Tiếng trống trường sắp điểm. Trong những lớp học thơm mùi sơn mới, trên những chiếc giường tầng vuông vức, có cả mồ hôi, tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của những người lính mang quân hàm xanh. Các anh không chỉ là những "bức tường thành" bảo vệ an ninh quốc phòng vững chắc cho hành lang biên giới, mà còn là những người thợ cần mẫn xây đắp tương lai tươi sáng cho những mầm non của bản làng.

Những hình ảnh sinh động màu xanh áo lính trên những "ngôi trường trong mơ" ở Lào Cai:

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Các chiến sĩ biên phòng hỗ trợ các trường bốc dỡ trang thiết bị giáo dục. Việc di chuyển những vật dụng cồng kềnh trong không gian hẹp đòi hỏi sự phối hợp cực kỳ ăn ý.
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Những đôi bàn tay vốn quen cầm súng nay lại cần mẫn lắp ghép từng chiếc giường tầng ký túc xá. Niềm vui hiện rõ trên ánh mắt trẻ thơ khi được đón nhận cơ sở vật chất khang trang, an toàn.
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Toàn cảnh Trường PTNT liên cấp Mường Khương - nơi được chọn làm điểm cầu trung tâm cho Lễ khánh thành và Khai giảng đồng loạt 4 ngôi trường vào sáng ngày 5/9/2026. Một diện mạo hoàn toàn mới, khang trang và hiện đại.

 

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Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai đang bước thi công nước rút. Các đơn vị, nhà thầu thi công đang lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng học, khu nội trú đến chỉnh trang sân trường, kịp thời đón học sinh từ đầu năm học mới.

PV/VOV-Tây Bắc
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