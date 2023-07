Khi phát hiện hành khách V.A ngồi ghế 19C (36 tuổi, quốc tịch Pháp) gặp vấn đề về sức khỏe, phi hành đoàn đã kêu gọi hỗ trợ của một bác sĩ tình nguyện trên chuyến bay và tiến hành các thao tác cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe hành khách không được cải thiện.

Phi hành đoàn đã lập tức thông báo, trao đổi trực tiếp với trung tâm điều hành khai thác của Vietnam Airlines qua hệ thống liên lạc trên máy bay và quyết định phải hạ cánh xuống sân bay gần nhất là sân bay Dubai lúc 8h55 phút ngày 16/7 (giờ Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất) để cấp cứu, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách V.A. Do sân bay Dubai không phải điểm đến thường lệ nên hãng không có nhân sự đại diện tại đây.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Dubai cấp cứu hành khách. (Ảnh minh họa)

Để nhanh chóng hỗ trợ hành khách và người thân xin visa, làm thủ tục nhập cảnh, Vietnam Airlines đã liên hệ, phối hợp chặt chẽ với bộ phận mặt đất, y tế của sân bay Dubai đón nhận, cử nhân viên cùng hành khách và người thân đi cấp cứu kịp thời tới bệnh viện tại Dubai. Hiện tại, sức khỏe của hành khách đã ổn định, được bệnh viện và người nhà chăm sóc. Đại diện hãng hiện đang giữ liên lạc thường xuyên để thăm hỏi, cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe và tiếp tục trợ giúp hành khách khi cần thiết.

Sau khi hành khách được đưa đi cấp cứu, chuyến bay số hiệu VN50 đã được tiếp thêm nhiên liệu và cất cánh tiếp tục hành trình về TP.HCM theo kế hoạch ban đầu. Chuyến bay này đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17h43 phút, chậm 5h13 phút so với kế hoạch. Đây không phải là lần đầu tiên Vietnam Airlines quyết định thay đổi kế hoạch khai thác chuyến bay vì lý do sức khỏe của hành khách.

Trước đó, Hãng cũng đã tiến hành hoãn chuyến bay hoặc hạ cánh khẩn cấp nhiều lần đối với các trường hợp hành khách gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, cần sự trợ giúp kịp thời. Hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng hành khách là cấp thiết, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định kịp thời từ phi hành đoàn cũng như hãng hàng không. Mặc dù việc điều hướng chuyến bay để hạ cánh khẩn cấp luôn tiêu tốn không ít nguồn lực, chi phí cho việc sắp xếp lại chuyến bay, tra nạp nhiên liệu, phục vụ mặt đất... nhưng sự an toàn và sức khỏe của hành khách luôn là điều được Vietnam Airlines đặt lên ưu tiên hàng đầu.