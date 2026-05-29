Sang tháng 6, miền Bắc và miền Trung sẽ hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khốc liệt

Liên quan đến tình hình nắng nóng gay gắt, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2026, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Sự xuất hiện của El Nino trong giai đoạn này sẽ khiến nền nhiệt trung bình trên cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8/2026, nền nhiệt phổ biến được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C. Điều này đồng nghĩa với việc mùa hè năm nay sẽ nóng hơn đáng kể, số ngày nắng nóng cũng như số đợt nắng nóng được dự báo sẽ nhiều hơn so với năm 2025 và vượt ngưỡng trung bình khí hậu thông thường.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, riêng trong tháng 6/2026, khả năng còn xuất hiện thêm khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. Trong các đợt nắng nóng này, nhiệt độ phổ biến có thể đạt từ 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C. Một số khu vực đặc biệt nóng như vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến TP Huế có thể ghi nhận mức nhiệt cực đoan từ 41-42 độ C.

Đánh giá về đợt nắng nóng gay gắt vừa qua tại Bắc Bộ và miền Trung - đợt nóng đã xô đổ nhiều mốc nhiệt lịch sử tại nhiều địa phương - ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng đây là đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 5/2026. Xét về thời điểm xuất hiện tại miền Bắc, hiện tượng này không phải bất thường, bởi tháng 5 hằng năm vốn là thời kỳ bắt đầu gia tăng các đợt nắng nóng diện rộng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cường độ và thời gian kéo dài của đợt nóng lần này. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 37-39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Đáng nói, thời gian duy trì nền nhiệt cao trong ngày kéo dài liên tục từ khoảng 8-9 giờ sáng đến tận 19 giờ tối, khiến cảm giác oi bức, hầm hập và ngột ngạt gia tăng rõ rệt.

Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ và miền Trung còn chịu tác động của hiệu ứng gió phơn Tây Nam, hay còn gọi là gió Lào, khiến không khí trở nên khô nóng hơn, bức xạ nhiệt mạnh hơn. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, cường độ của đợt nóng này kéo dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 13-16/5 trước đó.

“Đây là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất từng ghi nhận trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay”, ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng kéo dài, đặc biệt trong khung giờ nhiệt độ cao từ trưa đến chiều tối. Người dân hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng đỉnh điểm, bổ sung đủ nước và theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để ứng phó kịp thời với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong mùa hè năm nay.