  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn từ chiều tối mai, đề phòng dông lốc

Thứ Ba, 14:59, 21/04/2026
VOV.VN - Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc từ chiều tối 22/4, gây mưa rào và dông diện rộng, cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm xuống dưới 20°C ở vùng núi.

Trong những ngày cuối tháng 4, thời tiết trên cả nước bước vào giai đoạn chuyển biến mạnh khi nắng nóng và không khí lạnh sẽ tác động, tạo nên những diễn biến phức tạp, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung.

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống thấp nhất dưới 20°C, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to từ chiều tối mai 22/4.

Theo đó, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trước khi khối không khí này ảnh hưởng trực tiếp, Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, chỉ có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến từ 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Khoảng đêm mai 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dù không phải là đợt không khí lạnh mạnh nhưng đủ để khiến nền nhiệt giảm đáng kể, mang lại cảm giác dễ chịu sau những ngày oi bức. Từ 23/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Tại Hà Nội, từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông. Thời tiết khu vực này cũng chuyển mát từ 23/4 với nhiệt độ thấp nhất dao động 22-24°C.

Tác động của không khí lạnh, từ chiều tối 22/4 đến ngày 23/4, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ 23 đến 24/4, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Trước khi không khí lạnh tác động đến nước ta gây mưa dông diện rộng ở hai miền Bắc và Trung thì miền Trung xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Theo đó, ngày 21/4, vùng núi từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Sang ngày 22/4, nắng nóng gia tăng cả về cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C. Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Huệ Nguyễn/VTC News
Tag: thời tiết miền Bắc không khí lạnh mưa dông Hà Nội dự báo thời tiết lốc sét mưa lớn nhiệt độ giảm cảnh báo thời tiết gió giật mạnh chuyển mùa
Không khí lạnh yếu gây mưa dông, nhiều nơi đề phòng lốc sét và mưa đá
Không khí lạnh yếu gây mưa dông, nhiều nơi đề phòng lốc sét và mưa đá

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, ngày 17/4 khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, kèm theo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Không khí lạnh yếu gây mưa dông, nhiều nơi đề phòng lốc sét và mưa đá

Không khí lạnh yếu gây mưa dông, nhiều nơi đề phòng lốc sét và mưa đá

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, ngày 17/4 khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, kèm theo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi dưới 11 độ
Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi dưới 11 độ

VOV.VN - Không khí lạnh đang tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước, khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm rõ rệt, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh gây sóng lớn và biển động.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi dưới 11 độ

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi dưới 11 độ

VOV.VN - Không khí lạnh đang tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước, khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm rõ rệt, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh gây sóng lớn và biển động.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét từ đêm nay 9/3
Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét từ đêm nay 9/3

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 9/3, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét từ đêm nay 9/3

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét từ đêm nay 9/3

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 9/3, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

