Miền Bắc sắp hứng chịu đợt mưa rất to, Sơn La chủ động ứng phó

Tại bản Búa Bon, xã Mường Sại, tỉnh Sơn La, ngay sau khi xuất hiện sạt lở đất và vết nứt dài có nguy cơ sạt lở cao, 1 hộ dân đã được các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển tài sản và bố trí ở tạm tại lớp học mầm non, 2 hộ dân trong khu vực này cũng đã được vận động di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Điểm sạt lở tại bản Búa Bon xảy ra vào ngày 5/7

Anh Bạc Cầm Vui, ở bản Búa Bon cho biết, ngay sau khi được các lực lượng của xã di chuyển đến ở tạm tại lớp học mầm non và được hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết, gia đình rất yên tâm, không trở về nhà nhất là khi trời vẫn có mưa lớn.

"Sạt lở đất là rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của gia đình. Khi thấy có sạt lở và có vết nứt gia đình đã báo cáo ngay với Ban quản lý bản và bản đã báo cáo ngay với thường trực phòng chống thiên tai của xã để có biện pháp ứng phó ngay", anh Bạc Cầm Vui nói.

Người dân chủ động di chuyển khỏi vùng sạt lở để đảm bảo an toàn

Ông Nguyễn Duy Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Sại cho biết, sau khi xuất hiện điểm sạt lở, xã đã chỉ đạo bản Búa Bon theo dõi sát cung sạt trượt này, đồng thời vận động các gia đình yên tâm sinh hoạt tại nơi đang bố trí ở tạm, nhanh chóng tìm kiếm địa điểm để bố trí tái định cư ổn định lâu dài cho các hộ dân này. Trước dự báo mưa lớn kéo dài nhiều ngày, phương châm chủ động ứng phó trong mọi tình huống được xã quán triệt đến tất cả các bản.

"Xã tập trung theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, các dấu hiệu sạt trượt và cung sạt trượt tại xã Mường Sại để tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chủ động, nâng cao tinh thần cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng các phương án di chuyển khi có diễn biến xấu xảy ra", ông Nguyễn Duy Dũng cho biết.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, từ ngày mùng 9 đến đêm 11/7, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 100mm, như Mường La, Sông Mã, Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ…Vì vậy người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn kéo dài, không qua suối, ngầm tràn, không ngủ lại lán nương, thường xuyên kiểm tra khu vực mình sinh sống để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng.