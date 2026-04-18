Miễn nhiệm Chủ tịch UBND xã ở Nghệ An vì lý do sức khỏe

Theo đó, trong phiên họp diễn ra vào sáng cùng ngày, HĐND xã Bích Hào có 28 đại biểu, trong đó 25/25 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 100%) để ông Nguyễn Khánh Thành thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Xã Bich Hào (Nghệ An).

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, UBND xã Bích Hào đã hoàn tất hồ sơ, báo cáo các cơ quan cấp tỉnh theo quy định, đồng thời đề nghị ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Khánh Thành theo thẩm quyền.

Trước đó, ông Nguyễn Khánh Thành có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào với lý do sức khỏe. Nội dung này đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã xem xét, thống nhất trước khi trình HĐND xã quyết nghị.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Khánh Thành từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương cũ) giai đoạn 2022–2025, trước khi được điều động, bố trí giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào.