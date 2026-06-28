Miền núi Đà Nẵng chủ động phòng cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

Ông BNướch Ngang, dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi Đông Giang, thành phố Đà Nẵng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) trồng hơn 2 héc ta rừng keo lá tràm. Những ngày này, ông Ngang đều đặn đi tuần khu rừng trồng của gia đình, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy, sẵn sàng dập lửa khi xảy ra cháy rừng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm liên xã Khu vực 2-Đà Nẵng tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng

Ông BNướch Ngang cho biết, cán bộ Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền người dân tuân thủ quy định không mang lửa vào rừng, phát dọn hành lang an toàn giữa các khu rừng trồng.

“Chúng tôi sống dựa vào rừng nên việc quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng bà con có ý thức cao. Các anh Kiểm lâm địa bàn thường xuyên xuống thôn hướng dẫn người dân công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng nên việc quản lý bảo vệ rừng rất nghiêm ngặt, đặc biệt trong mùa nắng nóng bà con không đốt thực bì. Người dân có ý thức rất cao trong việc bảo vệ rừng mấy năm nay không có cháy rừng. Mỗi lần phát đường ranh phải đủ 5 mét hoặc 10 mét tùy theo địa hình phức tạp. Bà con ý thức cao bảo vệ rừng, không tự ý đem lửa vào rừng”, ông BNướch Ngang cho hay.

Ông BNướch Ngang phát dọn thực bì

Hạt Kiểm lâm liên xã Khu vực 2, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đóng tại xã miền núi Đông Giang hiện quản lý gần 55 ngàn héc ta rừng, trải rộng qua 4 xã gồm, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên. Để ứng phó nguy cơ cháy rừng đang ở mức cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ lực lượng đã được huy động túc trực tại các vùng trọng yếu. Hạt Kiểm lâm liên xã Khu vực 2 phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các tổ phòng cháy, chữa cháy rừng tại các thôn, xã đảm bảo chế độ trực thường xuyên tại những khu vực có nguy cơ cao, khi phát hiện hành vi xâm hại rừng, đốt thực bì là ngăn chặn và báo cho đội phản ứng nhanh kịp thời xử lý.

Tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng

Ông Huỳnh Đức Vũ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên xã Khu vực 2, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết:" Đơn vị chỉ đạo kiểm lâm làm việc tại địa bàn chủ động phối hợp với phòng kinh tế kịp thời tham mưu UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng".

“Ngay từ đầu mùa khô năm 2026, Hạt kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng ở xã ban hành các văn bản, các phương án chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến các hộ dân canh tác gần rừng tự nhiên, các hộ sản xuất nương rẫy, những điểm nóng có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Thời điểm nắng nóng cấp 4, cấp 5 thì Hạt kiểm lâm chủ động thông tin cho các chủ rừng và các ngành chức năng thông báo cho người dân nghiêm cấm đốt dọn thực bì trong thời điểm cao điểm nắng nóng. Nhờ làm công tác tuyên truyền nên ý thức của người dân tăng cao, trên địa bàn quản lý chưa xảy ra vụ cháy rừng. Ứng dụng công nghệ AI bằng hình ảnh trực quan sinh động, qua kênh zalo cộng đồng đến người dân dễ hiểu", ông Huỳnh Đức Vũ nhấn mạnh.

Kiểm lâm liên xã Khu vực 2-Đà Nẵng băng rừng vượt suối tuần tra bảo vệ rừng

Tổng diện tích rừng do Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng quản lý là hơn 745.000 ha, trong đó, rừng tự nhiên hơn 503.000 ha, rừng trồng gần 242.000 ha. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 4 vụ cháy thiệt hại gần 35 ha rừng trồng. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, xảy ra trên diện rộng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng; bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn còn sử dụng lửa trong rừng, ven rừng phục vụ hoạt động sản xuất lâm nghiệp, đốt nương rẫy, xử lý thực bì sau khai thác rừng không tuân thủ đúng quy định.

Cán bộ kiểm lâm liên xã Khu vực 2- Đà Nẵng tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng.

Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng, Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 83/94 xã phường có rừng được xác định là các xã, phường trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tập trung lực lượng ứng phó kịp thời để hạn chế nguy cơ số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ tổ chức thực hiện nghiêm phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời bố trí trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phương tiện, dụng cụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.”

Đang là mùa cao điểm nắng nóng, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và khu vực ven rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, canh gác tại các khu vực có nguy cơ cao; chủ động phát hiện sớm và thông báo kịp thời khi có dấu hiệu cháy, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.