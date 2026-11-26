Khẩn trương rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Đáng chú ý, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến được dự báo từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Đặc biệt, một số nơi có thể xuất hiện mưa với cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Miền Trung đối mặt mưa lớn trên 600mm, khẩn cấp sơ tán dân, phòng lũ quét

Mưa lớn kéo dài ngay sau đợt mưa lớn đã và đang xảy ra làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo đó, các địa phương phải tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, nguy cơ lũ và sạt lở đất; kịp thời thông tin đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được yêu cầu kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất. Trên cơ sở đó, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, ưu tiên những khu vực đã xảy ra mưa lớn và có nguy cơ tiếp tục chịu ảnh hưởng. Các địa phương đồng thời phải khẩn trương khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ để sẵn sàng hỗ trợ người dân và xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Kiên quyết ngăn người dân qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết

Một trong những yêu cầu trọng tâm của công điện là bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp. Các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, những điểm đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân và phương tiện lưu thông an toàn; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm điều kiện an toàn.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc về người do tâm lý chủ quan, bất cẩn khi đi qua khu vực ngập lụt, nước chảy xiết. Cùng với đó, các địa phương cần bố trí sẵn lực lượng, vật tư và phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, triển khai phương án chống ngập tại các khu đô thị và khu công nghiệp.

Kiểm soát chặt hồ chứa, bảo đảm an toàn vùng hạ du

Đối với các công trình trọng yếu, công điện yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tại hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du.

Đặc biệt, cần chú trọng các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và những hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải chủ động vận hành điều tiết hồ thủy điện, thủy lợi theo đúng quy định, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du, thực hiện theo Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng thường trực phải được bố trí đầy đủ để theo dõi, vận hành điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình mưa lũ.

Tăng cường cảnh báo, không để người dân chủ quan trước mưa lũ

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là thông tin từ cơ sở, nhằm cập nhật kịp thời diễn biến mưa lũ và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình hạ tầng.

Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trước 16h hằng ngày, thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua những đợt mưa lớn và tiếp tục đứng trước nguy cơ xuất hiện mưa đặc biệt lớn, việc chủ động phòng ngừa, sơ tán dân đúng thời điểm, kiểm soát chặt các khu vực nguy hiểm và bảo đảm an toàn hồ đập có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế thiệt hại.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi cảnh báo thời tiết, tuyệt đối không chủ quan, không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.