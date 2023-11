Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự , ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an sẽ mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc.