Mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Sơn Hải, Trường Thịnh bị cảnh báo chậm tiến độ

Sau 8 tháng thi công mới đạt gần 36% giá trị hợp đồng

Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bổ sung nguồn lực và bám sát kế hoạch đã cam kết tại dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, sau khoảng 8 tháng thi công, một số nhà thầu vẫn chậm tiến độ nhiều hạng mục, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn và quỹ thời gian để hoàn thành dự án trong năm 2026 không còn nhiều.

Đáng chú ý, Tổng công ty Thành An mới đạt gần 36% giá trị hợp đồng, đồng nghĩa trong khoảng 4 tháng còn lại phải hoàn thành hơn 64% khối lượng. Các hạng mục đang chậm gồm bê tông nhựa mặt đường, cống hộp, hầm chui, đắp dạng hạt tại các vị trí đầu cầu, đầu cống và đắp nền K95 tại những đoạn xử lý nền yếu.

Công ty CP Đầu tư phát triển Hugia đạt hơn 41% giá trị hợp đồng, còn gần 59% khối lượng phải thực hiện trong thời gian còn lại. Nhà thầu đang chậm hoàn thiện nền đường, các lớp móng đường, đặc biệt là cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CTB); chưa có kế hoạch cụ thể để triển khai các lớp bê tông nhựa và chậm đúc dầm SuperT.

Đối với Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68, sản lượng mới đạt hơn 39% giá trị hợp đồng, trong khi gần 61% khối lượng vẫn phải hoàn thành trong khoảng 4 tháng. Các hạng mục chậm gồm hoàn thiện nền đường, các lớp móng và bê tông nhựa.

Riêng tại cầu Mỹ Chánh và cầu Khe Mỹ Chánh, từ ngày 12/6/2026 đến nay, nhà thầu triển khai cầm chừng và liên tục không đáp ứng kế hoạch đã cam kết với chủ đầu tư.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) liên tục phát đi các văn bản cảnh báo, yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tạo sản lượng giải ngân vốn đầu tư công tại dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa mới đạt hơn 31% giá trị hợp đồng, trong khi gần 69% khối lượng còn lại phải thực hiện. Nhà thầu chậm thi công hầm chui, hoàn thiện nền đường, các lớp móng do hoàn thiện trạm trộn muộn; chưa có kế hoạch cụ thể thi công bê tông nhựa, chưa lắp đặt trạm trộn và tập kết vật liệu.

Nhà thầu này cũng chậm thi công cọc khoan nhồi cầu Khe Mương, kết cấu phần dưới cầu Nhùng. Đáng chú ý, cầu Như Lệ 2 chưa có động thái triển khai thi công. Trong khi đó, Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 mới đạt hơn 36% giá trị hợp đồng. Các hạng mục chính chậm triển khai gồm lớp CTB, bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông (ATGT).

Sơn Hải, Trường Thịnh còn khối lượng lớn

Đối với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, theo đánh giá của chủ đầu tư tại văn bản ngày 25/8/2026, sản lượng thực hiện mới đạt 30% giá trị hợp đồng. Như vậy, trong 4 tháng còn lại, nhà thầu phải hoàn thành 70% khối lượng.

Các hạng mục đang chậm gồm hoàn thiện nền K98; chưa tập kết đá cấp phối đá dăm về hiện trường để triển khai các lớp móng đường; chưa có kế hoạch thi công các lớp bê tông nhựa; chưa tập kết và đúc cấu kiện phục vụ hạng mục ATGT.

Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh có sản lượng thấp hơn, mới đạt hơn 25% giá trị hợp đồng. Gần 75% khối lượng còn lại phải được hoàn thành trong khoảng 4 tháng.

Nhà thầu này đang chậm thi công cống hộp đổ tại chỗ, hầm chui, nền đường và 4 vị trí tường chắn. Một số hạng mục cầu cũng chưa đáp ứng yêu cầu, gồm đúc dầm I33 tại các cầu Nhi, Khe Mạ, Ô Lâu, TL17; thi công cọc khoan nhồi tại cầu TL17, cầu Ông Vàng, cầu Km88.

Việc thi công bệ, thân mố trụ tại nhiều cầu như Nhi, Khe Mạ, Ô Lâu, Ồ Ồ, Kạn, Tam Vinh, Khe Thương, cầu số 6, cầu số 7, Khe Son, Khe Trái, Sông Nông... cũng đang chậm.

Sơn Hải, Trường Thịnh còn khối lượng lớn tại gói thầu thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm triển khai là yếu tố chủ quan của nhà thầu. Công tác chỉ đạo, tổ chức thi công chưa bám sát tiến độ chi tiết do chính các nhà thầu lập và kèm theo hợp đồng xây lắp đã ký với chủ đầu tư.

Theo chủ đầu tư, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công cũng như mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.

"Nhà thầu chưa thực sự vào cuộc để thực hiện phần công việc theo đúng hợp đồng đã ký kết", Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đánh giá.

Chủ đầu tư cho biết đã nhiều lần ban hành văn bản và tổ chức làm việc với lãnh đạo các nhà thầu nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, tiến độ tại một số gói thầu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Yêu cầu lập kế hoạch thi công theo từng tuần

Trước áp lực tiến độ, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà thầu khẩn trương lập kế hoạch thi công chi tiết theo tuần, đến từng hạng mục và khối lượng còn lại. Trên cơ sở đó, nhà thầu phải tính toán năng lực thi công, chủ động bổ sung thiết bị, tập kết vật liệu và tổ chức thi công đáp ứng tiến độ được duyệt.

Tổng công ty Thành An được yêu cầu hoàn thành nền đường trước ngày 30/8, ngoại trừ 3 vị trí tại cống hộp, hầm chui còn lại; hoàn thành cống hộp, hầm chui trước ngày 20/9; hoàn thành móng đường trước ngày 15/10 và mặt đường trước ngày 30/11/2026.

Công ty CP Đầu tư phát triển Hugia phải hoàn thành nền đường và kết cấu phần dưới các cầu trước ngày 30/8; hoàn thành móng đường, lắp đặt dầm I33, dầm SuperT trước ngày 20/9. Công tác thi công mặt đường phải bắt đầu từ ngày 5/9 và hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh có sản lượng thấp hơn, mới đạt hơn 25% giá trị hợp đồng. Gần 75% khối lượng còn lại phải được hoàn thành trong khoảng 4 tháng.

Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 được yêu cầu hoàn thành nền đường trước ngày 31/8, móng đường trước ngày 25/9 và mặt đường trước ngày 30/10.

Đối với cầu Khe Mỹ Chánh, nhà thầu phải hoàn thành kết cấu phần dưới trước ngày 31/8 và lắp đặt dầm I33 trước ngày 15/9. Cầu Mỹ Chánh phải hoàn thành cọc khoan nhồi trước ngày 31/8, sản xuất dầm I33 trước ngày 20/9 và hoàn thành kết cấu phần dưới trước ngày 15/9/2026.

Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa phải hoàn thành nền đường trước ngày 31/8, móng đường trước ngày 25/9 và mặt đường trước ngày 8/11/2026.

Tại các công trình cầu, cầu Như Lệ 2 phải hoàn thành cọc khoan nhồi trước ngày 8/9, bệ thân mố trước ngày 20/9. Cầu Nhùng phải hoàn thành kết cấu phần dưới trước ngày 10/9 và lắp đặt dầm trước ngày 30/9. Cầu Khe Mương phải hoàn thành cọc khoan nhồi trước ngày 28/8 và thân bệ mố trước ngày 20/9/2026.

Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 phải hoàn thành lớp CTB trước ngày 31/8, bắt đầu thi công mặt đường bê tông nhựa từ ngày 1/9 và hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Với Tập đoàn Sơn Hải, chủ đầu tư yêu cầu hoàn thành nền đường trước ngày 15/9, móng đường trước ngày 30/10; bắt đầu thi công mặt đường từ ngày 20/9 và triển khai hệ thống ATGT từ ngày 5/11/2026.

Đối với Tập đoàn Trường Thịnh, các hạng mục cống hộp đổ tại chỗ, hầm chui và đắp nền phải hoàn thành trước ngày 30/9; móng đường trước ngày 15/10. Nhà thầu phải triển khai mặt đường từ ngày 30/11, hoàn thành hạ bộ các cầu trong tháng 10 và hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 11/2026.

Hệ thống ATGT phải được triển khai trong tháng 8/2026 và hoàn thành trước ngày 13/12/2026. Các vị trí tường chắn phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

"Trên cơ sở kế hoạch chi tiết do chính nhà thầu lập, nhà thầu nghiêm túc triển khai thi công tại hiện trường theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu hoàn thiện gọn các hạng mục đến đó", Ban QLDA đường Hồ Chí Minh yêu cầu.

Mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe, gần 6.500 tỷ đồng Dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài khoảng 99 km, đi qua địa bàn TP Huế khoảng 63 km và tỉnh Quảng Trị hơn 36 km. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án sẽ mở rộng nền, mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường từ 22-23,25 m. Dự án đồng thời đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, trạm thu phí tự động không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành, công trình kiểm soát tải trọng xe và trạm dừng nghỉ. Tổng mức đầu tư dự án gần 6.500 tỷ đồng. Việc các nhà thầu tăng tốc thi công trong những tháng cuối năm được xác định là yếu tố quan trọng để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch, đồng thời góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.