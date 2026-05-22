Mở rộng tập huấn bơi cứu đuối đến 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh có hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em khi bước vào kỳ nghỉ hè. Thực tế, mỗi năm trên địa bàn vẫn ghi nhận các trường hợp tử vong do đuối nước cả ở người lớn và trẻ em, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa.

Theo kế hoạch, các lớp tập huấn được tổ chức theo từng khu vực, mỗi lớp kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 25/5. Nội dung tập huấn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong đó chú trọng phần thực hành với các kỹ năng bơi an toàn; kỹ năng cứu người bị đuối nước; kỹ năng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ; sơ cấp cứu ban đầu trên cạn và dưới nước.

Lịch tập huấn bơi, bơi cứu đuối mở rộng tại 54 xã, phường, đặc khu Quảng Ninh

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên tại các xã, phường, đặc khu; giáo viên, tổng phụ trách Đội, giáo viên thể chất; hướng dẫn viên, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ tại bể bơi, bãi tắm, cơ sở du lịch và thuyền viên. Thông qua chương trình, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng bơi an toàn, cứu đuối và sơ cấp cứu ban đầu, đồng thời nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở, góp phần hình thành mạng lưới cứu hộ, cứu nạn tại chỗ, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước.

Các lớp tập huấn giúp củng cố và nâng cao kỹ năng bơi và cứu đuối an toàn dưới nước

Chuẩn bị bước vào mùa hè, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã chủ động ban hành kế hoạch, tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc hạn chế tai nạn đuối nước nhất là ở trẻ em.

Ông Trần Đình Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Hà An cho biết: "Đảng bộ, chính quyền đã ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng ngừa đuối nước. Chúng tôi đã chỉ đạo sẽ tổ chức tuyên truyền các khu phố bằng những hình ảnh, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền thường xuyên, liên tục để nâng cao trách nhiệm của chính quyền, của gia đình, nhà trường phối kết hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn nhất cho các cháu trong dịp nghỉ hè".