Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

Chính quyền địa phương, nhà trường, cơ quan chức năng và gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, nhất là khi kỳ nghỉ hè đang đến.

Việc đưa dạy bơi vào chính khóa là cần thiết, giúp giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em

Chỉ trong tháng 4 vừa qua, tại tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh bị đuối nước. Các em nhỏ rủ nhau tắm sông, tắm biển hoặc vui chơi tại khu vực ao, hồ, đập, kênh thủy lợi thiếu sự giám sát của người lớn dẫn đến đuối nước. Nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.

Hiện nay, nhiều trường học đã lồng ghép đưa nội dung dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước vào hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa. Trường Tiểu học Quán Hàu, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị đưa giáo dục kỹ năng phòng, tránh đuối nước vào chương trình học. Thông qua các giờ học kỹ năng, em Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Quán Hàu biết cách phòng tránh khi tắm sông, hồ. Thầy cô cũng hướng dẫn các em cách nhận biết khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh và cách xử lý tình huống nguy hiểm.

Em Hoàng Minh Khang cho biết, dù được học bơi từ sớm nhưng em không chủ quan khi đi tắm sông, biển: “Nhờ học bơi nên em hiểu thêm các kỹ năng an toàn và phòng tránh đuối nước. Khi bơi em có thể biết cách tự bảo vệ mình và giúp đỡ người khác trong tình huống nguy hiểm”.

Truyền thông giáo dục phòng chống đuối nước tại các buổi sinh hoạt ở nhà trường

Thầy Nguyễn Từ Hiển, giáo viên Thể dục, Trường Tiểu học Quán Hàu cho biết, nhà trường đưa bộ môn dạy bơi vào dạy để trang bị kỹ năng sinh tồn cho các em khi bị đuối nước, cách tự cứu mình hoặc hỗ trợ bạn trong khả năng cho phép.

Theo thầy Nguyễn Từ Hiển, ngoài trách nhiệm của nhà trường, gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý tắm ở sông, hồ khi không có người lớn giám sát: “Nhà trường đã tổ chức các hoạt động học bơi cho các em, các phụ huynh cũng rất quan tâm đăng ký cho con em tham gia học. Các em cũng được thầy giáo truyền thụ kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và giảm thiểu tối đa tai nạn đuối nước”.

Nhiều trường học đưa môn bơi vào dạy chính khóa

Thời gian qua, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị phối hợp các tổ chức, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai dạy bơi cho học sinh vào dịp hè; tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em. Bên cạnh đó, việc dạy bơi cho các em cũng góp phần tìm ra được nhiều em có tiềm năng cho phong trào bơi lội, thi đấu thể dục thể thao của địa phương.

Trường THCS Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị có đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc dạy bơi cho học sinh. Gần đến nghỉ hè, các thầy, cô giáo ở trường này tăng cường giáo dục các em học sinh cảnh giác với tai nạn đuối nước. Nhà trường giúp các em trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự nổi, giữ bình tĩnh khi gặp sự cố, nguyên tắc an toàn khi cứu người và sơ cứu ban đầu.

Trang bị kỹ năng bơi cần thiết cho học sinh

Bà Đoàn Thị Tình Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Phú cho hay, nhà trường phối hợp phụ huynh để quản lý chặt chẽ các em ngoài giờ học, nhất là trong dịp hè: “Trường rất quan tâm đến công tác phòng chống đuối nước cho học sinh vì đây là tai nạn thương tích rất nguy hiểm đối với lứa tuổi các em, nhất là đối với địa phương ở gần biển, nhiều sông hồ. Nhà trường hướng dẫn cho các em kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống khi xảy ra sự cố dưới nước. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực phối hợp với phụ huynh trong quản lý học sinh ngoài giờ học nhất là trong dịp hè”.

Các buổi truyền thông, giáo dục về phòng chống đuối nước trang bị kỹ năng xử lý dưới nước cho học sinh

Tại tỉnh Quảng Trị, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Trong khi đó, kỹ năng bơi an toàn và nhận thức của một bộ phận học sinh, phụ huynh còn hạn chế, làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Chính vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, trau dồi kỹ năng cho học sinh, cần nâng cao ý thức của gia đình, cộng đồng và xã hội chung tay chăm lo.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều mô hình dạy bơi, trong đó có chương trình “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững phòng, chống đuối nước trẻ em” rất hiệu quả. Giai đoạn 2022 - 2025, chương trình này đã tổ chức gần 500 lớp dạy bơi cho hơn 9.000 trẻ em; hơn 33.000 học sinh được giáo dục về kỹ năng an toàn nước; hàng trăm giáo viên được tập huấn.

Ngoài học bơi, các em còn được trang bị các kỹ năng ứng phó với tai nạn đuối nước

Ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, bên cạnh nỗ lực của nhà trường, gia đình và cộng đồng cần giám sát, bảo vệ các em trong mùa hè hoặc những ngày nghỉ học: “Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, cần thiết nâng cao nhận thức cộng đồng trong giáo dục các em. Tiếp tục mở rộng các mô hình dạy bơi có tính lan tỏa. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết phổ cập bơi cho học sinh tiểu học và THCS”.