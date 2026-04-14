Mới đầu hè, miền Trung nhiều ngày hứng chịu "chảo lửa" trên 40 độ C

Thứ Ba, 09:21, 14/04/2026
VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 14/4, ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp rãnh áp thấp, nắng nóng vẫn bao trùm diện rộng trên cả nước, tại miền Trung, nhiều nơi duy trì trên 40 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 13/4, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38–40°C, có nơi trên 40°C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 40.4°C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.1°C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.3°C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35–40%.

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36–38°C, có nơi trên 38°C như: Mường Tè (Lai Châu) 40.0°C, Yên Châu (Sơn La) 38.7°C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38.7°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40–50%.

Cả nước tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. 

Dự báo từ ngày 14–15/4, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40–45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38–40°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30–35%.

Khu vực TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36–38°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35–40%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45–50%.

Khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; các khu vực khác duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16/4, nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Trung Bộ, từ ngày 17/4 có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thời tiết hôm nay 13/4: Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 13/4, nắng nóng bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ, trong khi chiều tối nhiều khu vực vẫn có khả năng mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Sinlaku sắp mạnh thành siêu bão đầu mùa, cường độ có thể đạt cấp 16-17

VOV.VN - Cơ quan khí tượng nhận định, bão Sinlaku khả năng mạnh thành siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay.

Nắng nóng gay gắt trong cả nước, nhiều nơi chạm ngưỡng 40°C

VOV.VN - Chiều 12/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng cả nước, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C. Dự báo trong 1–2 ngày tới, tình trạng này tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

