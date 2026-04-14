Mới đầu hè, miền Trung nhiều ngày hứng chịu "chảo lửa" trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 13/4, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38–40°C, có nơi trên 40°C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 40.4°C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.1°C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.3°C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35–40%.

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36–38°C, có nơi trên 38°C như: Mường Tè (Lai Châu) 40.0°C, Yên Châu (Sơn La) 38.7°C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38.7°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40–50%.

Cả nước tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Dự báo từ ngày 14–15/4, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40–45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38–40°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30–35%.

Khu vực TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36–38°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35–40%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45–50%.

Khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; các khu vực khác duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16/4, nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Trung Bộ, từ ngày 17/4 có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.