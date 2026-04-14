Thời tiết hôm nay 14/4: Từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4 và 15/4, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Cảnh báo: nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16/4; nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Trung Bộ, từ ngày 17/4 có khả năng dịu dần.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 14/4

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 30-32 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.