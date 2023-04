Một cán bộ công an Quảng Nam dũng cảm nhảy xuống sông cứu người

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/4, chị Lê Thị Cẩm U. (40 tuổi), tạm trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam do buồn chuyện cá nhân nên đã ra cầu Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc lao mình xuống sông Vu Gia tự vẫn.

Đại úy Nguyễn Phước Đạt đã dũng cảm lao xuống sông cứu người

Lúc đó, Đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đi ngang qua khu vực này đã phát hiện. Thấy nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, Đại úy Nguyễn Phước Đạt hô hoán người dân địa phương cùng hỗ trợ cứu người. Đại uý Đạt đã mượn áo phao và lao mình xuống sông kịp thời cứu vớt, đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế chăm sóc sức khoẻ. Trung tá Lê Thành Thảo, Trưởng Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, chị Lê Thị Cẩm U. nhảy cầu tự vẫn là đang nợ nần nhưng bế tắc trong trả nợ/

“Hôm qua 19/4 Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo Công an thị trấn Ái Nghĩa hướng dẫn Đại úy Nguyễn Phước Đạt làm báo cáo về hành động cứu người của mình để Công an huyện có cơ sở báo cáo UBND huyện Đại Lộc sớm cho khen thưởng động viên. Dự kiến trong sáng mai 21/4, huyện Đại Lộc sẽ tổ chức khen thưởng đột xuất để động viên và ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của Đại úy Đạt”./.