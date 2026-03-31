Một người tử vong, nhiều người ngạt khói tại nhà máy xay, sấy lúa gạo ở Đồng Tháp

Thứ Ba, 17:05, 31/03/2026
VOV.VN - Một người chết, 5 người nhập viện cấp cứu là hậu quả của vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh Lương thực Sang Trang (ấp An Lợi, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) do ông Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1987) làm chủ.

Cụ thể, vào lúc 7h40 ngày 31/3, anh Nguyễn Trung Tâm (sinh năm 1973, ngụ xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp) và ông Nguyễn Văn Thum (sinh năm 1968, ngụ xã Cái Bè) leo lên khu vực lò sấy lúa của công ty Sang Trang để làm việc như mọi ngày.

mot nguoi tu vong, nhieu nguoi ngat khoi tai nha may xay, say lua gao o Dong thap hinh anh 1
Nhà máy xay, sấy lúa gạo vừa xảy ra vụ tai nạn lao động chết người

Đến khoảng 8 giờ, phát hiện tại đây có nhiều khói, bụi bay ra từ trong lò sấy nên tiến hành làm mát. Trong quá trình xử lý, anh Thum và anh Tâm cảm thấy bị ngạt thở, khó chịu nên hô hoán để mọi người đến ứng cứu.

Ngay sau đó, có 5 công nhân khác leo lên lò sấy để ứng cứu, gồm: Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1990, ngụ xã Cái Bè); Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1987, ngụ xã Cái Bè); Nguyễn Thành Liêm (sinh năm 1989, ngụ xã Tân Bình, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thành Tấn (sinh năm 1991, ngụ phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp) và Phan Út Lớn (sinh năm 1981, ngụ xã Cái Bè).

Các anh Tín, Sang, Liêm, Tấn, Lớn cùng anh Tâm và ông Thum đều bị ngạt khói dẫn đến ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Cái Bè. Đến khoảng 10 giờ, ông Nguyễn Văn Thum đã tử vong; các bệnh nhân còn lại đang được điều trị, sức khỏe dần phục hồi.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động đáng tiếc này.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Cháy xưởng pallet nhựa, 8 căn nhà dân bị cháy xém tường phía sau

Cháy lớn tại nhà xưởng hơn 300m2 ở Nguyễn Khoái, Hà Nội

Phát hiện một thi thể sau vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

