Mưa đá, lốc xoáy tàn phá miền núi Nghệ An, Sơn La

Sáng 6/4, UBND huyện Tương Dương đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại sau trận mưa đá lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 5/4. Theo đó, vào khoảng 15h30’ ngày 05/4 trên địa địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An đã xảy ra một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá với cường độ mạnh. Mưa đá, lốc xoáy khiến nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Tương Dương bị tốc mái, hư hỏng.

Mưa đá và lốc xoáy đã khiến nhiều nhà ở, cây cối bị đổ gãy; các xã bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm: thị trấn Hòa Bình, xã Thạch Giám, xã Xá Lượng, xã Lưu Kiền, xã Xiêng My…



Theo báo cáo nhanh của các xã đến 19h cùng ngày thiệt hại cụ thể như sau: Tổng số nhà bị tốc mái và xiêu vẹo: 149 nhà, (Thạch Giám 108 nhà; Xá Lượng 30 nhà; Lưu Kiền 04 nhà; Xiêng My 7 nhà); trong đó có 20 nhà bị hư hỏng nặng (Bị tốc mái và hư hỏng từ 1/3 mái trở lên), nhiều cây cảnh, cây bóng mát bị gẫy đổ.



Sau khi trận lốc xoáy kết thúc UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo các thành viên BCH PCTT-TKCN huyện trực tiếp chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức khắc phục hậu quả. Hỗ trợ các hộ dân bị tốc mái lợp lại kịp thời. Huy động nhân dân dọn dẹp các cây bị đổ, gẫy đảm bảo giao thông thông suốt và dọn dẹp vệ sinh môi trường.



Đồng thời, UBND huyện Tương Dương cũng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát các cây bóng mát để căt tỉa cành đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.



Hiện UBND huyện Tương Dương vẫn đang chỉ đạo các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo cuộc sống.



Sơn La có mưa to, dông lốc di chuyển khó khăn



Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, vào sáng sớm nay 6/4, tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Mưa to đúng thời điểm bắt đầu giờ đi học và làm việc, khiến việc di chuyển khó khăn. Người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa đá lốc xoáy.

