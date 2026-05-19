Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ và sang tên để cho tặng?

Có thể được xem xét sang tên nếu đáp ứng điều kiện

Một người dân mua hơn 5.000m2 đất nông nghiệp từ năm 1999 bằng giấy viết tay, hiện đang giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên bán, sử dụng đất ổn định suốt nhiều năm và không xảy ra tranh chấp. Khi muốn sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục tặng cho con, người này băn khoăn cần thực hiện những thủ tục gì theo quy định hiện hành.

Trả lời về trường hợp này, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, nguồn gốc thửa đất cũng như các quy định do địa phương ban hành để xem xét, giải quyết. Do chưa có đầy đủ thông tin liên quan nên Bộ chưa thể đưa ra kết luận chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng nêu rõ một số nguyên tắc pháp lý để người dân tham khảo khi thực hiện thủ tục liên quan đến đất mua bán bằng giấy viết tay.

Theo quy định tại Nghị định số 151/2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2026, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/8/2024 mà thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể được xem xét giải quyết nếu có một trong các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho thửa đất kèm giấy tờ chuyển nhượng; Hợp đồng hoặc văn bản chuyển quyền sử dụng đất được lập theo quy định.

Quy định này được xem là cơ sở pháp lý quan trọng đối với nhiều trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay diễn ra trong quá khứ nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên theo quy định. Trong thực tế, không ít trường hợp người dân mua đất từ nhiều năm trước chỉ bằng giấy viết tay nhưng vẫn sử dụng ổn định, lâu dài, không tranh chấp và phù hợp quy hoạch. Nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành, những trường hợp này vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận hoặc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trình tự, thủ tục cụ thể thuộc thẩm quyền quy định của UBND cấp tỉnh theo Nghị định số 49/2026. Do đó, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan quản lý đất đai tại địa phương hoặc UBND cấp xã nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, giấy tờ cần bổ sung cũng như trình tự thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông thường, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng thửa đất, quy hoạch sử dụng đất và tình trạng tranh chấp trước khi xem xét giải quyết. Việc hoàn thiện thủ tục pháp lý là điều kiện quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch như tặng cho, thừa kế hoặc chuyển nhượng trong tương lai.

Đất mua bằng giấy viết tay vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Liên quan đến một trường hợp khác, một bạn đọc cho biết, đã mua đất từ năm 1998 bằng giấy viết tay, hiện sử dụng ổn định, không tranh chấp và băn khoăn liệu có được cấp sổ đỏ cũng như chuyển mục đích sang đất ở hay không.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đối với đất mua bán bằng giấy viết tay phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng, hiện trạng, quy hoạch cũng như tình trạng tranh chấp.

Đáng chú ý, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định, thường gọi là mua bán bằng giấy viết tay.

Theo Nghị định số 151/2025, người đang sử dụng đất vẫn có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, kể cả khi trước đây chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân nên liên hệ trực tiếp UBND cấp xã nơi có đất để được kiểm tra hồ sơ, xác minh nguồn gốc và hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện.

Đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, người dân cần bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Việc cho phép chuyển mục đích sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở hồ sơ cụ thể và kế hoạch sử dụng đất của địa phương.