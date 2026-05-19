中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ và sang tên để cho tặng?

Thứ Ba, 06:00, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mua đất bằng giấy viết tay từ hàng chục năm trước có được sang tên sổ đỏ? Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết người dân vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, kể cả trường hợp chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Có thể được xem xét sang tên nếu đáp ứng điều kiện

Một người dân mua hơn 5.000m2 đất nông nghiệp từ năm 1999 bằng giấy viết tay, hiện đang giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên bán, sử dụng đất ổn định suốt nhiều năm và không xảy ra tranh chấp. Khi muốn sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục tặng cho con, người này băn khoăn cần thực hiện những thủ tục gì theo quy định hiện hành.

mua dat bang giay viet tay co duoc cap so do va sang ten de cho tang hinh anh 1
Ảnh minh họa

Trả lời về trường hợp này, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, nguồn gốc thửa đất cũng như các quy định do địa phương ban hành để xem xét, giải quyết. Do chưa có đầy đủ thông tin liên quan nên Bộ chưa thể đưa ra kết luận chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng nêu rõ một số nguyên tắc pháp lý để người dân tham khảo khi thực hiện thủ tục liên quan đến đất mua bán bằng giấy viết tay.

Theo quy định tại Nghị định số 151/2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2026, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/8/2024 mà thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể được xem xét giải quyết nếu có một trong các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho thửa đất kèm giấy tờ chuyển nhượng; Hợp đồng hoặc văn bản chuyển quyền sử dụng đất được lập theo quy định.

Quy định này được xem là cơ sở pháp lý quan trọng đối với nhiều trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay diễn ra trong quá khứ nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên theo quy định. Trong thực tế, không ít trường hợp người dân mua đất từ nhiều năm trước chỉ bằng giấy viết tay nhưng vẫn sử dụng ổn định, lâu dài, không tranh chấp và phù hợp quy hoạch. Nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành, những trường hợp này vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận hoặc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trình tự, thủ tục cụ thể thuộc thẩm quyền quy định của UBND cấp tỉnh theo Nghị định số 49/2026. Do đó, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan quản lý đất đai tại địa phương hoặc UBND cấp xã nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, giấy tờ cần bổ sung cũng như trình tự thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông thường, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng thửa đất, quy hoạch sử dụng đất và tình trạng tranh chấp trước khi xem xét giải quyết. Việc hoàn thiện thủ tục pháp lý là điều kiện quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch như tặng cho, thừa kế hoặc chuyển nhượng trong tương lai.

Đất mua bằng giấy viết tay vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Liên quan đến một trường hợp khác, một bạn đọc cho biết, đã mua đất từ năm 1998 bằng giấy viết tay, hiện sử dụng ổn định, không tranh chấp và băn khoăn liệu có được cấp sổ đỏ cũng như chuyển mục đích sang đất ở hay không.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đối với đất mua bán bằng giấy viết tay phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng, hiện trạng, quy hoạch cũng như tình trạng tranh chấp.

Đáng chú ý, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định, thường gọi là mua bán bằng giấy viết tay.

Theo Nghị định số 151/2025, người đang sử dụng đất vẫn có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, kể cả khi trước đây chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân nên liên hệ trực tiếp UBND cấp xã nơi có đất để được kiểm tra hồ sơ, xác minh nguồn gốc và hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện.

Đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, người dân cần bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Việc cho phép chuyển mục đích sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở hồ sơ cụ thể và kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

đất đai.jpg

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai giúp chuyển từ “làm sạch” sang hệ sinh thái số

VOV.VN - Sau chiến dịch 90 ngày “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển từ xử lý dữ liệu đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái số đất đai toàn diện, phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước...

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: mua bán đất bằng giấy viết tay chuyển đổi đất đất nông nghiệp sổ đỏ giấy viết tay chuyển nhượng đất đất nông nghiệp sang tên sổ đỏ cấp giấy chứng nhận Bộ Nông nghiệp và Môi trường thủ tục đất đai chuyển mục đích sử dụng đất quy định đất đai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn chậm?
Vì sao công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn chậm?

VOV.VN - Ba “điểm nghẽn” lớn trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được chỉ ra là quyết tâm địa phương chưa đồng đều, nguồn lực hạn chế và thiếu phối hợp đồng bộ, khiến tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chênh lệch rõ rệt.

Vì sao công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn chậm?

Vì sao công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn chậm?

VOV.VN - Ba “điểm nghẽn” lớn trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được chỉ ra là quyết tâm địa phương chưa đồng đều, nguồn lực hạn chế và thiếu phối hợp đồng bộ, khiến tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chênh lệch rõ rệt.

Phát hiện nhiều lỗ hổng quản lý đất đai, nguyên nhân nào khiến khiếu kiện kéo dài?
Phát hiện nhiều lỗ hổng quản lý đất đai, nguyên nhân nào khiến khiếu kiện kéo dài?

VOV.VN - Cơ quan quản lý ghi nhận hàng nghìn vụ vi phạm trong quản lý đất đai bị xử lý. Tuy nhiên, nhiều lỗ hổng trong quản lý, từ dữ liệu địa chính thiếu đồng bộ đến quy định chưa rõ ràng, đang khiến việc xử lý vi phạm gặp khó và trở thành nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ khiếu kiện kéo dài.

Phát hiện nhiều lỗ hổng quản lý đất đai, nguyên nhân nào khiến khiếu kiện kéo dài?

Phát hiện nhiều lỗ hổng quản lý đất đai, nguyên nhân nào khiến khiếu kiện kéo dài?

VOV.VN - Cơ quan quản lý ghi nhận hàng nghìn vụ vi phạm trong quản lý đất đai bị xử lý. Tuy nhiên, nhiều lỗ hổng trong quản lý, từ dữ liệu địa chính thiếu đồng bộ đến quy định chưa rõ ràng, đang khiến việc xử lý vi phạm gặp khó và trở thành nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ khiếu kiện kéo dài.

Bộ NN&MT làm sạch dữ liệu đất đai, tàu cá, lâm nghiệp quy mô lớn
Bộ NN&MT làm sạch dữ liệu đất đai, tàu cá, lâm nghiệp quy mô lớn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, phục vụ khai thác, sử dụng, kết nối và đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo đúng kế hoạch.

Bộ NN&MT làm sạch dữ liệu đất đai, tàu cá, lâm nghiệp quy mô lớn

Bộ NN&MT làm sạch dữ liệu đất đai, tàu cá, lâm nghiệp quy mô lớn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, phục vụ khai thác, sử dụng, kết nối và đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo đúng kế hoạch.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục