Mùa Đông năm nay sẽ ấm và ẩm hơn

Do ảnh hưởng hiện tượng El Nino, trong tháng 10 vừa qua nền nhiệt độ của khu vực các tỉnh Bắc Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ khoảng 1 đến 2 độ, thậm chí đầu tháng 10 tại khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội còn xuất hiện nắng nóng.

Do sự chi phối của hiện tượng El Nino, nền nhiệt độ của khu vực Bắc Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cùng với đó hoạt động của bão sẽ ít hơn so, dự báo sẽ còn từ 1 đến 2 cơn bão sẽ hoạt động trên khu vực Biển Đông, tuy nhiên bão ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ ít có khả năng xảy ra.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, số ngày rét đậm, rét hại năm nay có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ đầu mùa Đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm và rét hại có thể xuất hiện muộn; số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm.

“Từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024, nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Các đợt không khí lạnh sẽ ít và hoạt động yếu hơn so với bình thường. Cùng với đó rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm. Năm nay có đặc điểm hơi khác một chút là có khả năng mưa nhiều hơn so với bình thường. Nhận định là thời tiết năm nay sẽ là mùa Đông ấm và ẩm”, ông Hòa nói.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu nhưng thường gây ra mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.