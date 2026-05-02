Mưa “giải nhiệt” gây ngập cục bộ tại TP.HCM, người đi chơi lễ bị gián đoạn

Ghi nhận thực tế cho thấy, mưa xuất hiện vào cuối giờ chiều, kéo dài chưa đến 1 giờ nhưng có cường độ khá lớn. Nhiều người đang lưu thông trên đường không kịp trở tay, phải tấp vào mái hiên, trạm xe buýt hoặc các cửa hàng ven đường để trú mưa.

Người dân tìm chỗ trú tạm vì cơn mưa bất ngờ.

Tại một số tuyến đường trũng thấp, nước nhanh chóng dâng cao, gây khó khăn cho việc di chuyển. Một số phương tiện, đặc biệt là xe máy, bị chết máy khi đi qua đoạn ngập, buộc người dân phải dắt bộ.

Tình trạng này kéo theo ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường có mật độ giao thông cao như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13.

2 chiều Quốc lộ 13 ùn ứ cục bộ.

Đáng chú ý, cơn mưa xuất hiện đúng thời điểm nhiều người dân đang đi chơi lễ, tham quan, mua sắm hoặc di chuyển giữa các điểm vui chơi. Không ít gia đình, nhóm bạn phải tạm dừng hành trình, tìm chỗ trú mưa, khiến các hàng quán, trung tâm thương mại, mái hiên ven đường trở nên đông đúc.

Người dân đi vào vùng trũng nên xe bị chết máy.

Dù gây bất tiện trong di chuyển, cơn mưa được nhiều người xem là “cơn mưa vàng” sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài trước đó. Nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh sau mưa, không khí trở nên dễ chịu hơn vào buổi tối.

Mưa không quá dài nhưng lượng mưa khá lớn.

Theo dự báo, TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, những cơn mưa dông xuất hiện vào chiều tối có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Người dân được khuyến cáo theo dõi thời tiết, chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển phù hợp trong dịp nghỉ lễ.