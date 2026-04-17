中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa giông gây thiệt hại ở Thái Nguyên, cây đổ đè chết người

Thứ Sáu, 11:00, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa giông kèm gió lốc liên tiếp trong các ngày 15–17/4/2026 tại Thái Nguyên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ít nhất 1 người tử vong, nhiều nhà dân bị tốc mái, hoa màu hư hại, chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 15/4 đến rạng sáng 16/4/2026, khu vực phía Bắc tỉnh xuất hiện mưa nhỏ, mưa vừa kèm giông.

Đến rạng sáng ngày 17/4/2026, khu vực phía Nam tỉnh tiếp tục xảy ra mưa giông, nhiều nơi xuất hiện gió lốc mạnh, gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân.

mua giong gay thiet hai o thai nguyen, cay do de chet nguoi hinh anh 1
Nhiều cây gãy, đổ tại nhiều xã, phường của Thái Nguyên

Ghi nhận thiệt hại tính đến 10h ngày 17/4 khiến 1 người tử vong tại xã Đại Phúc (bà P.T.S, sinh năm 1966, trú tại xóm An Long) do bị cây đổ trúng trong lúc mưa giông. Thiệt hại về nhà ở (ngày 15–16/4) khiến 6 nhà bị tốc mái, trong đó: Xã Thượng Minh: 1 nhà tốc mái hoàn toàn, 2 nhà hư hại từ 30–70%; Xã Nam Cường: 3 nhà hư hại từ 30–50%;

Thiệt hại nông nghiệp làm 1,6 ha ngô bị đổ, hư hại tại xã Nam Cường, tổng thiệt hại ước tính khoảng 110 triệu đồng. Riêng thiệt hại về tài sản trong sáng 17/4 đang tiếp tục được các địa phương thống kê, báo cáo.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương triển khai công tác ứng phó và khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Đại Phúc đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong với số tiền 12,5 triệu đồng, đồng thời động viên tinh thần, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

mua giong gay thiet hai o thai nguyen, cay do de chet nguoi hinh anh 2
Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị ngập

UBND các xã, phường trên địa bàn cũng đã tổ chức kiểm tra, rà soát thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra.

Hiện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương đang duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh. Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh tiếp tục cập nhật tình hình, tổng hợp thiệt hại và báo cáo theo quy định.

cat_thai_nguyen.jpg

Công an Thái Nguyên chủ động ứng phó bão số 10, quyết liệt bảo đảm an toàn cho người dân

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 10, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều phương án ứng phó, với tinh thần “chủ động, khẩn trương, quyết liệt từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: mưa giông Thái Nguyên cây đổ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Vì sao dữ liệu cảnh báo lũ chưa thực sự đồng bộ?

Quan trắc hôm nay - Bảo vệ ngày mai: Bài học từ mưa lũ Nam Trung bộ

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục