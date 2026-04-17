Mưa giông gây thiệt hại ở Thái Nguyên, cây đổ đè chết người

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 15/4 đến rạng sáng 16/4/2026, khu vực phía Bắc tỉnh xuất hiện mưa nhỏ, mưa vừa kèm giông.

Đến rạng sáng ngày 17/4/2026, khu vực phía Nam tỉnh tiếp tục xảy ra mưa giông, nhiều nơi xuất hiện gió lốc mạnh, gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Nhiều cây gãy, đổ tại nhiều xã, phường của Thái Nguyên

Ghi nhận thiệt hại tính đến 10h ngày 17/4 khiến 1 người tử vong tại xã Đại Phúc (bà P.T.S, sinh năm 1966, trú tại xóm An Long) do bị cây đổ trúng trong lúc mưa giông. Thiệt hại về nhà ở (ngày 15–16/4) khiến 6 nhà bị tốc mái, trong đó: Xã Thượng Minh: 1 nhà tốc mái hoàn toàn, 2 nhà hư hại từ 30–70%; Xã Nam Cường: 3 nhà hư hại từ 30–50%;

Thiệt hại nông nghiệp làm 1,6 ha ngô bị đổ, hư hại tại xã Nam Cường, tổng thiệt hại ước tính khoảng 110 triệu đồng. Riêng thiệt hại về tài sản trong sáng 17/4 đang tiếp tục được các địa phương thống kê, báo cáo.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương triển khai công tác ứng phó và khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Đại Phúc đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong với số tiền 12,5 triệu đồng, đồng thời động viên tinh thần, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị ngập

UBND các xã, phường trên địa bàn cũng đã tổ chức kiểm tra, rà soát thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra.

Hiện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương đang duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh. Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh tiếp tục cập nhật tình hình, tổng hợp thiệt hại và báo cáo theo quy định.