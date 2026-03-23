Quan trắc hôm nay - Bảo vệ ngày mai: Bài học từ mưa lũ Nam Trung bộ

Đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025 tại tỉnh Khánh Hòa đã gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng, làm 22 người chết, 20 người bị thương và hàng trăm nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Khánh Hòa, cho biết diễn biến thiên tai ngày càng bất thường.

Tại sông Cái Nha Trang, dù chưa vượt đỉnh lũ lịch sử ở thượng lưu, nhưng hạ lưu ghi nhận mực nước cao kỷ lục. Nguyên nhân là mưa lớn kết hợp quá trình đô thị hóa làm thu hẹp dòng chảy, giảm khả năng tiêu thoát nước. Địa hình sông ngắn, dốc, đồng bằng hẹp cũng khiến lũ lên nhanh, rút nhanh, nhưng rủi ro ngày càng cao.

Bộ đội Vùng 4 Hải quân sử dụng thiết bị liên lạc chuyên dùng để điều hành cứu nạn

“Chúng tôi đang triển khai đánh dấu từng vết lũ tại các khu vực bị ngập lụt sâu. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng bản đồ ngập lụt, làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới”- ông Nguyễn Hồng Trường chia sẻ.

Bộ đội Lữ đoàn đặc công nước 5 cứu nạn người dân tỉnh Khánh Hòa trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2025

Từ thực tế triển khai công tác ứng phó với đợt mưa lũ cuối năm ngoái, thiếu tướng Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục: việc nắm tình hình địa bàn chưa sát, sự phối hợp giữa các lực lượng còn lúng túng, phương châm “4 tại chỗ” chưa phát huy kịp thời, và thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo có thời điểm bị gián đoạn.

Thiếu tướng Nguyễn Túy đề nghị cần lập ngay bản đồ ngập lụt để có thể chủ động rà soát khu dân cư, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm; chủ động trang bị phương tiện, vật chất; tăng cường huấn luyện, diễn tập và nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng.

“Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân; kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội mang tính lưỡng dụng, phù hợp với đặc điểm địa phương, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” - thiếu tướng Nguyễn Túy nói.

Lực lượng quân sự các đơn vị chủ lực chủ động thông tin, điều hành ứng phó mưa lũ

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, cần nhìn nhận công tác phòng, chống thiên tai theo cách tiếp cận chủ động, dài hạn. Cùng với việc rà soát các khu vực có nguy cơ cao, địa phương cần hoàn thiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai.

“Cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030; cập nhật đầy đủ các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, sát với đặc điểm từng vùng, từng địa bàn. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, điều hành; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong theo dõi, dự báo, cảnh báo và chỉ đạo đến cơ sở” - ông Trần Phong nói.

Tháng 11/2025, mưa lũ nhấn chìm nhiều khu dân cư ở tỉnh Khánh Hòa

Thực tiễn tại Khánh Hòa cho thấy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai không còn diễn biến theo quy luật cũ. Khi các ngưỡng an toàn liên tục bị phá vỡ, thì dữ liệu quan trắc, năng lực dự báo và sự chủ động ứng phó chính là yếu tố quyết định. Những bài học từ mưa lũ, nếu được rút kinh nghiệm nghiêm túc, sẽ là nền tảng để các địa phương chủ động hơn trước thiên tai, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân.

