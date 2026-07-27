Mùa hè theo đường kim, câu hát của thiếu nhi người Dao Quảng Ninh

Mới qua vài buổi học, câu hát Pả dung của Dường Thị Thu Uyên (10 tuổi, nhà ở thôn Khe Tiền, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh) và các bạn thiếu nhi đã dần tròn vành rõ chữ. Mỗi buổi có lớp, em háo hức đi bộ từ nhà trước đó nửa tiếng, đều đặn không bỏ buổi nào. "Còn thuộc được bốn bài rồi. Con rất thích yêu môn học hát này", Uyên hào hứng khoe.

Hoành Mô là xã vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Ninh, phần lớn dân số là người Dao Thanh Phán. Mùa hè bắt đầu, từ ngày 12/7, xã phối hợp với Ban Chỉ đạo hoạt động hè mở lớp thêu truyền thống và hát Pả Dung dành cho thanh thiếu nhi kéo dài đến hết tháng 8. Đến nay đã có hơn 40 em theo học.

Thiếu nhi xã Hoành Mô chăm chú từng đường kim, mũi chỉ theo hướng dẫn của các nghệ nhân

Ở lớp thêu, các em bắt đầu từ những mũi kim cơ bản, rồi đến cách tạo hoa văn, họa tiết. Và quan trọng hơn kỹ thuật, đó là hiểu vì sao trên bộ trang phục của bà, của mẹ lại có những hình ảnh tỉ mỉ, cầu kỳ đến như vậy. Bên lớp hát, hơn 20 em học các làn điệu Pả Dung - làn điệu dân ca mà người Dao Thanh Phán hát trong ngày vui, ngày hội, khi tỏ lòng với nhau.

Nghệ nhân Lý Thị Hạnh, người đứng lớp dạy hát tâm sự, mỗi câu Pả Dung dạy được cho một đứa trẻ là một sợi chỉ nữa nối vào tấm vải mà tổ tiên đã dệt dở. Qua lớp học, chị không chỉ mong tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu mà còn mong các em sẽ đưa làn điệu bay xa: "Khi mà thuộc làn điệu Pả Dung, các cháu sẽ tự tin khi đứng lên trước đám đông để hát. Có thể các cháu có thể đi hát phục vụ du khách khi có nhu cầu tìm hiểu về những làn điệu Pả Dung của người Dao".

Hơn 20 em ở lớp học hát pả dung đã tự tin hát những làn điệu truyền thống quen thuộc

Rời biên giới Hoành Mô, xuôi về phía Tây, dưới chân dãy Yên Tử có một lớp học khác. Đó là buổi sinh hoạt hè đặc biệt ở khu Khe Sú, phường Yên Tử - nơi có cộng đồng người Dao Thanh Y đông nhất phường. Tối Chủ nhật, Nhà trưng bày văn hóa dân tộc Dao ở khu sáng đèn. Đoàn thanh niên tổ chức và hướng dẫn buổi sinh hoạt hè chuyên đề, nhiều em hào hứng đến trong bộ trang phục dân tộc của chính mình.

Buổi sinh hoạt bắt đầu từ những thứ các em vẫn nhìn thấy hàng ngày mà chưa chắc đã hiểu. Chiếc mũ đính khuy bạc, theo quan niệm của người Dao, là để trừ tà và bảo vệ sức khỏe. Chiếc yếm, chiếc đai lưng dệt thủ công với hoa văn chim muông, cỏ cây. Các anh chị đoàn viên đố vui về nghi lễ, các em thi nhau trả lời, phân biệt cô dâu với phù dâu, học ba bước dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới, nghe kể về lễ Cấp sắc của người Dao Thanh Y. Xen giữa là câu đố bằng tiếng dân tộc mình và những trò chơi có thưởng.

Buổi sinh hoạt hè đan xen kiến thức với những câu đố vui về văn hoá dễ hiểu, dễ nhớ

Với Trương Hồng Diệp, học sinh lớp 9, buổi tối chủ nhật ấy là lúc em nhận ra bộ quần áo của dân tộc mình đẹp như thế nào: "Em rất thích trang phục truyền thống của dân tộc mình vì nó có một nét đẹp riêng, không bị trùng lặp với ai. Em rất vui vì được phổ biến những nét truyền thống về trang phục, các nghi lễ truyền thống, giúp em hiểu hơn về văn hoá của mình".

Điều thú vị là ở Khe Sú, lớp học không chỉ có người Dao. Bùi Duy Phúc, học sinh lớp 11 cũng đều đặn có mặt: "Mặc dù là người Kinh nhưng em rất muốn học hỏi các nét văn hoá của người Dao. Em cũng tham gia CLB với các bạn người Dao, để học hỏi và tiếp thu các kiến thức từ các bạn. Văn hoá của các bạn rất đặc sắc và thú vị".

Người lớn đến xem cũng vui lây. "Các bạn nhỏ rất hào hứng, đến sớm, mong chờ đến ngày sinh hoạt để mình được đi gặp gỡ các bạn. Như thế là rất tốt để cho các bạn nhỏ hiểu hơn về bản sắc dân tộc của mình hơn, hiểu hơn về cái phong tục của mình, khi lớn hơn thì có thể giới thiệu ra với bên ngoài, giới thiệu với các bạn bè cùng lớp học của mình", chị Phạm Thị Thúy Linh, một phụ huynh ở khu Khe Sú chia sẻ.

Thiếu nhi khu Khe Sú háo hức trong mỗi buổi sinh hoạt hè

Anh Đặng Văn Khởi, Phó Bí thư Đoàn phường Yên Tử cho biết, cách làm của chi đoàn Khe Sú đang được khuyến khích nhân rộng, nhất là khi Yên Tử đã trở thành Di sản văn hóa thế giới: "Đoàn phường có kế hoạch khuyến khích các chi đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, đặc biệt liên quan đến văn hoá, qua đó cũng giúp được các em có thể hiểu rõ sâu hơn về cội nguồn cũng như là phát huy được những giá trị văn hóa nổi bật của Yên Tử".

Mùa hè này, thiếu nhi Quảng Ninh còn có nhiều lớp học, nhiều buổi sinh hoạt hè giàu truyền thống như thế. Tình yêu với bản sắc văn hoá của các em đã được bắt đầu từ những điều giản dị, từ niềm háo hức khi đưa những mũi kim, hát những câu hát mà các bà, các mẹ đã từng.