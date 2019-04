Mưa kèm giông lốc, gây thiệt hại ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

Rạng sáng 8/4, trên địa bàn tỉnh biên giới Lai Châu xảy ra mưa to, gió lốc trên diện rộng làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học, trạm y tế. Thống kê ban đầu tại các huyện như: Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ, mưa to, gió lốc đã làm khoảng 50 hộ dân, 9 phòng lớp học, nhà văn hóa, nhà đa năng, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người. Ước tính, tổng thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Mưa kèm giông lốc làm 4 phòng học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu bị bốc mái hoàn toàn.



Thiệt hại nặng nhất là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn, với 4 phòng học bị tốc mái hoàn toàn và hư hỏng nặng. Ngoài ra, gió lốc cũng làm hư hỏng 50 bộ bàn ghế của nhà trường, làm hư hỏng một số phòng học, phòng ở bán trú, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Cũng tại xã Nậm Ban, mưa lốc đã làm tốc mái và hư hỏng nặng các phòng học tạm của điểm trường Nậm Lảnh, bản Nậm Vản.

Hiện thầy, trò nhà trường phải khắc phục tạm bằng việc căng bạt để học và học nhờ tại cơ sở trường tiểu học.

Hiện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo chính quyền các cấp và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lốc. Đồng thời, các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo đến người dân chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai. (Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc)

Tại tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu, riêng vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái sáng sớm 8/4 đã có mưa dông, gây thiệt hại về nhà cửa của người dân trên địa bàn các huyện Lục Yên, Văn Yên.

Đến 16h00 giờ chiều 8/4, theo thống kê của các địa phương đã có 120 nhà của nhân dân trên địa bàn bị hư hỏng, trong đó 4 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 116 nhà bị tốc mái từ 30 đến 70%. Về nông nghiệp, đã có 200 ha ngô và 200 ha cây lâm nghiệp ở huyện Lục Yên bị gẫy đổ... Ước tính thiệt hại do dông lốc gây ra tại hai huyện Lục Yên và Văn Yên trong ngày 8/4 là khoảng 7,3 tỷ đồng.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn các huyện trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ, giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại. Riêng huyện Văn Yên, trước mắt hỗ trợ cho gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn 15 triệu đồng. (Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc)

Tại tỉnh Điện Biên, sáng 8/4, trận dông lốc kèm mưa đá xuất hiện tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) kéo dài trong hơn 30 phút. Theo chính quyền thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, hiện chưa có thống kê thiệt hại do trận dông lốc kèm mưa đá gây ra, tuy nhiên theo quan sát ban đầu thì một vài diện tích hoa màu, cây trồng của bà con bị hư hại nhẹ.

Do ảnh hưởng của rãnh Tây trên cao, thời gian gần đây, Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Điện Biên cũng đã phát đi các bản tin cảnh báo về hiện tượng bất thường của thời tiết để người dân, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố được biết nhằm chủ động ứng phó./. (Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc)

Nhóm PV/VOV-Tây Bắc

